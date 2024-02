Diputación Diputación y Junta se unen para la formación digital en el medio rural miércoles 07 de febrero de 2024 , 15:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia José Antonio Nieto y Javier Aureliano García firman un convenio para impartir cursos sobre trámites online, comercio electrónico o búsqueda de empleo por internet El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha firmado hoy un convenio con el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, para la “formación en destrezas digitales” a entre 4.000 y 5.000 vecinos del medio rural, ya que en el mundo actual esta capacitación resulta “fundamental para que las personas que viven en pueblos pequeños tengan las mismas oportunidades que quienes viven en la ciudad”. La Consejería ha destinado 8,9 millones de fondos europeos Next Generation a esta formación para reducir la brecha digital de la Andalucía rural. En colaboración con las diputaciones provinciales, se formará sobre todo a los mayores, desempleados, mujeres y jóvenes residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes. En concreto, el acuerdo suscrito hoy con la Diputación de Almería contempla una inversión total de 1.067.128,36 euros de los que la Junta aporta 953.200 euros y la Diputación cubre el resto correspondiente al 21% de IVA de los recursos materiales y humanos para impartir los cursos. La previsión es organizar, hasta el 31 de diciembre de 2025, alrededor de 480 actividades (8.640 horas de formación) en instalaciones municipales como aulas de formación, bibliotecas, centros sociales de mayores o casas de la cultura. Los contenidos se centrarán en la realización de trámites cotidianos por internet, como gestiones bancarias, solicitar citas sanitarias o relacionarse con la administración electrónica, incluyendo nociones de ciberseguridad y protección de datos. Pero también contenidos dirigidos a pequeñas empresas y artesanos sobre comercio electrónico y marketing digital para que “puedan vender sus productos a través de internet”. Además, se ofrecerán cursos sobre la búsqueda de empleo a través de los portales especializados de la red o la elaboración de currículos digitales. El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha resaltado la excelente colaboración con la Junta de Andalucía para lograr un objetivo esencial: la igualdad de oportunidades. “Al igual que hace un siglo la alfabetización era fundamental, ahora es vital que toda la población comprenda, entienda y tenga la posibilidad de usar las herramientas digitales. Es por ello que esta alianza con la Consejería es fundamental para que todos los almerienses tengan los mismo servicios y oportunidades”, ha asegurado. En este sentido, Javier A. García ha detallado que gracias a esta apuesta por la digitalización de la ciudadanía, más de 4.000 personas de 96 municipios de la provincia (menores de 20 mil habitantes) tendrán más formación y conocimiento sobre las ventajas de utilizar las herramientas digitales que tenemos hoy en día. “Desde la Diputación queremos garantizar que cada vez más almerienses tengan a su alcance estas herramientas para realizar sus trámites de manera rápida y segura, y que tengan la capacidad de resolver los problemas sencillos del entorno digital. Con esto damos un paso más en nuestra incansable lucha contra la despoblación y reforzamos nuestro trabajo por ofrecer a cada almeriense las mismas oportunidades”, ha concluido.

Estrategia frente al Desafío Demográfico La capacitación digital forma parte de la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía que está diseñando la Consejería en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces y un comité de expertos. Nieto ha destacado que los expertos indican que “primero se van las oportunidades y luego se marcha a población, por lo que tenemos que retener las oportunidades” y para ello “es fundamental” la formación adaptada al mundo digital.

“Necesitamos aliados para nuestra Estrategia de reto demográfico y las diputaciones son las mejores aliadas”, ha defendido el consejero, quien ha alabado el trabajo de la institución provincial almeriense como “referencia para otras diputaciones, pues está logrando que cada vez se hable más de Almería”. En este sentido, ha destacado que la Diputación de Almería “pone lo más importante, la entrega, el conocimiento y la capilaridad” y ha puesto en valor su “gran trabajo” en la conexión entre municipios por carretera pero “también para conectar no un municipio con otro sino los municipios con el mundo” gracias a las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Nieto ha puesto como ejemplo que desde el pueblo más pequeño de Andalucía, Benitagla, “se puede vender productos a Australia”. Almería es un ejemplo del principal problema demográfico de Andalucía, que no sufre como otros territorios un fenómeno generalizado de despoblación sino que incluso crece pero de forma desigual. Así, en la costa almeriense hay localidades como Roquetas de Mar que han triplicado su población en pocos años, mientras que comarcas de interior como Las Alpujarras o la Sierra de los Filabres pierden habitantes y casi el 80% de los 103 municipios almeriense tiene menos de 5.000 vecinos. Para un reparto más equilibrado es preciso fijar la población al territorio en los pequeños municipios del interior que ofrecen buenos servicios y una calidad de vida inigualable. Unas cualidades que hay que dar a conocer y ayudarles a crear oportunidades que permitan que la gente no tenga que marcharse e incluso captar a nuevos habitantes interesados en ese estilo de vida. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

