Almería Distrito Almería habilita una consulta de vacunación para niños y adolescentes jueves 29 de junio de 2023 , 15:44h Escucha la noticia Estará ubicada junto a la entrada principal del Centro Periférico de Especialidades Bola Azul en horario de 9.00 a 14.30, sin cita previa El Distrito Sanitario Almería ha habilitado una consulta de vacunación para niños y adolescentes a través de la que se pretende completar el calendario de aquellos usuarios que no lo hallan realizado hasta el momento. Coincidiendo con el período vacacional, entre los días 3 y 14 de julio de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.30 horas podrán acudir sin cita a previa a la consulta ubicada en la entrada principal del Centro Periférico de Especialidades Bola Azul. Desde el Distrito han detallado que en la actualidad la vacuna DTPA-VPI en menores con 6 años ha sido administrada a un 76.35% de usuarios; Tétanos-Difteria a usuarios de 14 años, un 47.99%; la primera dosis de VPH con 12 años al 88.57%; segunda dosis de VPH a las nacidas entre 2005 y 2010 un 87.24%; Meningococo ACWY a los 12 años 89.25%; Meningococo ACYW a los nacidos entre 2002 y 2010 un 94.90%. En la consulta se ofrecerá asimismo toda la información relativa a vacunación. Cabe señalar que los calendarios de vacunaciones están sometidos a continuas actualizaciones, para adaptarse tanto a los cambios epidemiológicos de las enfermedades inmunoprevenibles, como a los avances científico-técnicos y la incorporación de nuevas vacunas. Se recuerdan a continuación todas las novedades principales acumuladas en el calendario sistemático de vacunaciones de Andalucía respecto al calendario de 2021-22: · Cambio de la dosis de Tdpa de los 6 años por la vacuna DTPa-VPI (Tetraxim®) en la cohorte de nacidos en 2017, a partir de enero de 2023. Las cohortes de nacidos antes de 2017 que no hayan recibido esta dosis de Tdpa de los 6 años, recibirán una dosis de Tdpa (Boostrix®). · En cuanto al programa de rescate con MenACWY (Nimenrix®) en adolescentes y adultos jóvenes, se amplía un año más, por lo que en 2023 abarca a todas aquellas personas no vacunadas de entre 13 y 21 años (nacidas entre 2002 y 2010), y se incorpora la cohorte de 12 años (nacidos en 2011) a esta vacunación. · Inclusión de la vacunación sistemática frente a papilomavirus (Gardasil 9®) en chicos de 12 años, comenzando a partir del 1 enero de 2023 con la cohorte de nacidos en 2011. · Cambio de la pauta de 2 dosis de papilomavirus, que pasa de 0-6 meses a 0-12 meses, con el objetivo de optimizar la inmunogenicidad de esta vacunación. · Vacunación sistemática antigripal de la población infantil de 6 a 59 meses de edad, desde la campaña 2022-23. · En 2023, se continúan ampliando las cohortes de edad, recomendándose actualmente la vacunación sistemática frente a neumococo, desde el 25 de abril de 2023, con la nueva vacuna conjugada 20-valente (VNC20, Apexxnar®) en población adulta de entre 60 y 72 años (es decir, nacidos entre 1951 y 1963, ambos inclusive) que no hayan recibido previamente ninguna dosis de vacuna neumocócica conjugada (VNC13 o VNC20). Se incorporará por primera vez, a partir del próximo otoño al calendario vacunal la inmunización a menores de seis meses frente al virus causante de la bronquiolitis. En Se puede consultar información ampliada sobrevacunac ión en la web de Andavac: https://www.andavac.es/.

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.