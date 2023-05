Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Distrito Almería refuerza la mejora del uso de medicamentos en centros sociosanitarios sábado 27 de mayo de 2023 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El servicio de Farmacia lleva a cabo talleres de formación dirigidos a personal auxiliar sanitario, técnicos de farmacia y enfermeras que intervienen en el manejo de medicamentos en estos centros El Distrito Sanitario Almería desarrolla la formación que lleva por título ‘Mejoras en la administración de medicamentos en centros sociosanitarios’, a través del servicio de Farmacia y dirigido a personal auxiliar sanitario, técnicos de Farmacia y enfermeras que intervienen en el manejo de medicamentos en centros sociosanitarios, con el objetivo de reforzar la mejora del uso de los medicamentos en estos espacios. Reforzar las buenas prácticas de manipulación del medicamento; actualizar conocimientos sobre las distintas formas farmacéuticas y su correcta administración; enseñar técnicas de doble checking para evitar los errores que se producen durante la preparación de los pastilleros y asesorar a los sanitarios intervinientes sobre como custodiar, almacenar y conservar los medicamentos sobrantes, son los objetivos específicos de los talleres impartidos por la responsable del servicio de Farmacia del Distrito Almería, Ana Vargas, quien ha incidido en “identificar los errores que ocurren en el circuito del medicamento desde que entra en la residencia hasta que se administra; poner puntos de control y corregirlo, en el caso de que sea necesario”. Entre los contenidos que se incluyen en la formación cabe destacar: Los conceptos básicos sobre los usuales cambios metabólicos que afectan al anciano y su importancia en la administración de medicamentos, la manipulación de fármacos orales sólidos en pacientes con problemas de disfagia, el manejo de plumas de inyección, parches transdérmicos e inhaladoress, técnicas de doble checking para el control de pastilleros, así como normas de conservación y almacenamiento de medicamentos. Vargas ha detallado que el proyecto consta de dos líneas de trabajo. “La primera de ellas es la formación que realizamos en los centros sociosanitarios con el personal, y la segunda línea la llevamos a cabo desde el Distrito con la conciliación de tratamientos. Para ello estamos revisando la medicación y el plan de tratamientos que tiene el médico de la residencia y lo comparamos con lo que está actualizado en el Diraya, con la prescripción que realiza el médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el fin de conocer qué espacio de tiempo pasa entre que el facultativo de la residencia diagnostica, que es el más cercano a los residentes, y que se haga real en una receta. Posteriormente comprobamos que coinciden”, ha concluido. Todo ello se lleva a cabo a través de charlas formativas con apoyo digital e infografías, así como con la práctica de doble checking de pastilleros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.