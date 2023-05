Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Distrito Poniente administra la vacuna del tétanos y de la difteria domingo 14 de mayo de 2023 , 10:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las enfermeras escolares informan previamente a las familias con niños y niñas nacidos en 2009, a través de la dirección del centro, y actualizan su calendario vacunal en caso de ser necesario El Distrito Sanitario Poniente de Almería, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha iniciado una campaña de vacunación para proteger de la enfermedad del tétanos y de la difteria a los niños y niñas nacidos en el año 2009. Corre a cargo de las enfermeras escolares y se está desarrollando en los institutos de la comarca. De forma previa, a través de la dirección de cada centro educativo, se informa a las familias sobre la importancia de recibir esta vacuna como medida de prevención y se solicita la autorización formal de los padres o tutores. Asimismo, en caso de ser necesario, los profesionales sanitarios también se encargan de actualizar la cartilla de vacunación con otras vacunas. La campaña se está llevando a cabo, de forma progresiva, en 45 institutos de la comarca ubicados en los municipios de El Ejido, Roquetas de Mar, Adra, Vícar, Berja, Dalías y Balanegra. Comenzó el pasado mes de abril y concluirá en los próximos días. El objetivo es proteger a cerca de 3.400 niños y niñas nacidos en 2009. Un equipo de enfermería escolar se desplaza hasta el centro educativo, donde se ha habilitado un aula para este fin. Los profesionales sanitarios, además, revisan la cartilla de vacunación de cada alumno para actualizarla y confirmar que también se han recibido otras vacunas correspondientes a esta edad, como la vacuna frente al virus del papiloma humano, meningitis y varicela. El Distrito Sanitario Poniente de Almería cuenta con la colaboración de la delegación territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional de la Junta de Andalucía para llevar a cabo esta actuación. A través de los centros educativos, las familias han sido informadas de la revisión del estado vacunal de sus hijos para completar su calendario de vacunación y han cumplimentado el consentimiento informado para proceder a la administración de cuantas dosis precisen los menores nacidos en 2009. Además, las familias trasladan la existencia de posibles alergias en el menor o cualquier otro dato clínico de interés. Por su parte, las enfermeras escolares informan a los padres sobre cómo deben reaccionar en caso de que aparezcan molestias leves derivadas de la vacuna. En la carta remitida, las enfermeras escolares también ponen de manifiesto la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades y explican las características de cada una de ellas. No obstante, las enfermeras escolares también están contactando mediante llamada telefónica con las familias que tienen hijos e hijas nacidos en el año 2009 y que no hayan recibido las vacunas en su centro educativo para concertarle una cita en su centro de salud. Terminada la campaña en los institutos, continuarán con el seguimiento correspondientes para llegar al mayor número de personas posible. El tétanos es una enfermedad infecciosa debida a una bacteria llamada Clostridium Tetani, potencialmente letal, sobre todo en recién nacidos. El problema fundamental se deriva en una toxina que produce esta bacteria, que provoca contracciones y espasmos incontrolables, alteración de la consciencia y alteraciones cardiovasculares. La mortalidad oscila entre el 20 y el 70 por ciento, con un peor pronóstico para recién nacidos y ancianos. Fundamentalmente el contagio se debe a la contaminación de heridas, sobre todo si están sucias, con tierra o restos de heces de animales o humanos. El tétanos no se transmite de persona a persona. En España, se ha eliminado prácticamente gracias a la vacunación. La difteria respiratoria, por su parte, es una enfermedad infecciosa grave producida por una bacteria llamada Corynebacterium Diphteriae, potencialmente mortal, de transmisión entre personas, aunque el transmisor se encuentre sin síntomas. Era una causa muy frecuente de mortalidad infantil. Gracias a la vacunación prácticamente ha desaparecido en nuestro medio. Se puede consultar información ampliada sobre esta vacunación en la web de Andavac: https://www.andavac.es/. Las familias con niños en esta franja de edad pueden pedir cita a través de la aplicación Salud Responde, de la web ClicSalud+ o, de forma presencial, en su centro de salud. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Solo un médico en Almería sigue la huelga Sólo 3 médicos de Almería se ponen en huelga