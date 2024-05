Opinión Ampliar Dos visiones de Europa en Almería Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por jueves 16 de mayo de 2024 , 11:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Europa, ese vasto mosaico de culturas y políticas, se encuentra en un punto de inflexión, donde su futuro se debate no solo en los pasillos del Parlamento Europeo sino en cada rincón de sus tierras. En Almería, hemos sido testigos en un mismo día de dos visiones radicalmente diferentes sobre lo que Europa significa y hacia dónde debería dirigirse, representadas por el Partido Popular y Vox. Pero antes, déjenme recordar una palabras de la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de EL Ejido, Beatriz Sánchez: nosotros no estamos aquí para dar soluciones. Por un lado, tenemos a Carmen Crespo del Partido Popular, que se presentaba en Almería como número dos de la lista al Parlamento Europeo, con amplio currículo de gestión y conocimiento del tema (alcaldesa, vicepresidenta de Diputación, parlamentaria, consejera, delegada del Gobierno central...). Su discurso en la rueda de prensa fue uno de construcción y propuesta, destacando las ventajas significativas que ha traído la Unión Europea a Almería, Andalucía y España en su conjunto. Habló de las ayudas financieras, de las inversiones en infraestructuras y de cómo estas han transformado Almería y Andalucía. Sin embargo, no se quedó en la mera alabanza; también reconoció las decisiones de la UE que han impactado negativamente y propuso soluciones, destacando cómo algunas de ellas se habían implementado gracias a la presión de su partido y a las negociaciones con otras fuerzas políticas. Crespo enfatizó la necesidad de adaptarse al cambio climático, de revisar acuerdos comerciales porque precisamente se están viendo afectados por este fenómeno, y habló de estar en Europa para promover la buena imagen de la producción almeriense frente a la competencia extranjera, para que sepan qué y cómo producimos, para que se impongan cláusulas espejo, por ejemplo. Su visión es una Europa que reconoce y celebra la calidad de lo producido en Almería, que impulsa un comercio justo y que se adapta a los nuevos desafíos globales. En contraste, Vox, representado por Manuel Gavira y Rocío De Meer, hablaba desde Níjar y centró su atención casi exclusivamente en la inmigración. Pero su enfoque no fue el de analizar la inmigración como un fenómeno complejo y multifacético; mezclaron inmigración legal e ilegal, delincuencia e islamismo en un discurso que parecía más interesado en señalar problemas que en ofrecer soluciones. Y es que les molestan las mezquitas. ¿Es que una vez que acaben la jornada laboral, los inmigrantes tienen que desaparecer de la faz de la tierra? ¿es que a las mezquitas solo van los irregulares? ¿es que no hay españoles musulmanes? ¿no hay españoles de segunda generación musulmanes? ¿es que no conocen españoles que se han reconocido musulmanes siendo hijos de padres católicos? ¿es que ser musulmán es delictivo? ¿qué rama del Islam lo es? ¿es lo mismo un cristiano maronita que un cristiano ortodoxo, o un protestante o un anglicano... es lo mismo el cura Diamantino que los Guerrilleros de Cristo Rey? ¿Alguna propuesta de convivencia? A ver, que convivencia no es vayamos juntos de la mano por un prado hacia la puesta de sol, es con-vivir, vivir unos con otros sin liarnos a golpes. Su retórica contra las "élites" además, recordaba a la de Podemos con su crítica a la “casta”. Pero es como todo en ellos, que las "élites" son malas cuando no forman parte de ellas. Ya digo, le pasó a Podemos con la "casta", y a ellos con las autonomías, que eran malísimas, hasta que cobran de ellas. Estas dos visiones de Europa, una propositiva y otra crítica, reflejan el debate más amplio sobre el futuro del viejo continente. ¿Queremos una Europa que avance unida, que enfrente los desafíos globales con solidaridad y visión de futuro, o una Europa que se repliegue en sí misma, marcada por el miedo y la división? Almería, con su rica historia y su posición estratégica, tiene mucho que decir en este debate. La decisión está en nuestras manos, y el voto para el Parlamento Europeo es una herramienta poderosa para moldear la Europa en la que queremos vivir. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1446 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes