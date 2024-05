Opinión Ampliar OPA hostil Vicente García Egea Más artículos de este autor Por martes 14 de mayo de 2024 , 20:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Como saben ustedes, el BBVA ha lanzado una opa hostil por el Banco de Sabadell, con esta jugada ha pasado la pelota al tejado de los accionistas. Se intento llegar a un acuerdo, hacer una OPA amistosa pero no tuvo éxito, la dirección del Sabadell la rechazó, así que BBVA ha optado por dirigirse a los accionistas. Hay que significar que la OPA debe tener el check de la CNMV, comisión nacional del mercado de valores y de la CNMC, comisión nacional de mercados y de la competencia. Así como del BCE, Banco central Europeo. Y si la intención final del BBVA, si triunfará la OPA, es fusionar las entidades, es necesaria la autorización del Ministerio de Economía del Gobierno de España. El banco de origen vasco ofrece el precio exacto al que propuso una fusión amistosa, 1 título de BBVA por cada 4,83 acciones de Sabadell, lo que supone una prima del 18% respecto al precio de cierre del jueves pasado, mientras ésta se eleva al 30% si consideramos el momento en el que saltaron las primeras noticias del interés de BBVA en el banco de origen catalán. Ejemplos de OPA hostil tenemos algunos, como la de Gas Natural, ahora Naturgy, para adquirir Iberdrola, que no prosperó. También hay antecedentes de OPAs que han fracasado debido a la oposición del Gobierno o de los organismos reguladores, incluso cuando la empresa objetivo estaba de acuerdo, como fue el caso de la oferta de Unión Fenosa, ahora parte de Naturgy, por Hidrocantábrico en 2000, que fue adquirida finalmente por la empresa portuguesa EDP. El intento fallido del Banco Bilbao por adquirir Banesto en 1987 es un ejemplo claro de lo complicado que puede ser llevar a cabo una OPA hostil cuando tanto la entidad objetivo se opone, como está ocurriendo ahora con la propuesta del BBVA para absorber el Sabadell. Un caso destacado fue la OPA hostil de Gas Natural sobre Endesa en 2005, que no tuvo éxito pero desencadenó un proceso de ofertas y contraofertas que resultó en que Enel y Acciona adquirieran la eléctrica. A veces, las OPAs inicialmente hostiles tienen éxito, como ocurrió con la oferta de Bami por Zabálburu en 2000, aunque esto implicó aumentar el precio inicialmente ofrecido. Otra situación exitosa fue la OPA del fondo Blackstone sobre Hispania en 2018, que fue aceptada tras mejorar las condiciones iniciales, En el sector bancario, el Banco Santander participó en una OPA hostil conjunta sobre ABN Amro en 2007, la cual fue exitosa y resultó en el reparto de los activos de ABN entre el Banco Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis. También es interesante observar la posición de los partidos políticos, los partidos catalanistas, se oponen a la fusión, también los grandes partidos nacionales, alegando cuestiones identitarias, mantenimiento de la razón social y su interés en la recaudación de impuestos, y lo más importante en mi opinión la defensa de los puestos de trabajo y de la competencia en el sector. Pero los que van a aceptar o no la OPA son los accionistas del Banco Sabadell, El capital accionarial de la entidad está muy atomizado, pero hay accionistas referentes cada uno con sus intereses y tendrán mucho que decir en el desarrollo de esta operación. El Presidente de BBVA la sigue defendiendo contra viento y marea. Sin duda esta convencido de su conveniencia para la entidad y para sus accionistas. Si pasamos del plano de la realidad a la ficción, hay una serie genial de HBO, Succession, que recomiendo a todos los que estáis interesados por el mundo empresarial. ¿Qué haría el magnate Logan Roy, protagonista de esta serie, si estuviera inmerso en esta situación?, pues si estuviera convencido de la conveniencia y seguro de su viabilidad, iría a por todas para cerrar el negocio. El holding de la familia Roy, es Waystar ROYCO. En un momento dado se lanza a la compra de otra compañía y se dirige a hablar con los accionistas referentes de la diana, les ofrece puestos en el Consejo del holding y ventajas de inversión. También habla con los políticos que pudieran jugar a favor de su posición, por confluencia de intereses. Pero la empresa diana hace lo mismo, no es que esté en contra de la operación, pero mantiene esa posición estratégica para subir el precio. Así que también recurre a los accionistas referentes y a los políticos que puedan influir y tengan capacidad de decisión en la operación, buscando sinergias con ellos. Un accionista de la empresa objetivo OPA es propietario de un medio de comunicación, como sabemos siempre es apetecible para los políticos tener una buena relación con los mismos, de este modo logra tener a varios jugadores de la operación a su favor y finalmente consigue elevar el precio de la misma. Es una serie de ficción que se desarrolla en Estados Unidos y visto desde la hiperregulada Europa, algunos comportamientos parecen algo distópicos desde luego. En definitiva y volviendo a la realidad, la OPA saldrá adelante en mi opinión, si el BBVA mejora la oferta y sobre todo si plantea una oferta mixta de dinero y acciones. Nos debe preocupar la disminución de la competencia a consecuencia de la OPA por supuesto, pero el Gobierno tiene cartas a su favor, aunque triunfe la OPA y finalmente acepte la fusión, tiene la posibilidad de facilitar la entrada de nuevos operadores en el mercado financiero, dar más fichas bancarias, que posibiliten el aumento de la competencia, esencial para los clientes. Esto también tendrá un efecto positivo para el empleo que evidentemente se vería afectado negativamente por la posible fusión.