Capital El Ayuntamiento impulsa el turismo sostenible con rutas por la capital en MINI eléctrico viernes 10 de septiembre de 2021 , 17:54h Escucha la noticia Almería será la primera ciudad que ofrece esta experiencia de la mano de la EMAT, el sector hotelero y la empresa 'eMovilidad Turística'



El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT y la mercantil 'eMovilidad Turística' han firmado esta mañana un convenio de colaboración para impulsar el turismo sostenible con rutas en coches eléctricos a través del proyecto ‘MINI eTourism Experience’.



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el representante de la empresa, Alexandre Batista, han sellado la alianza en el campo municipal Alborán Golf de El Toyo para poner en marcha el proyecto durante un acto en el que también han estado presentes Patricia Bautista, de Avenida Hotel; Ana Milán, de Barceló Cabo de Gata; y Pedro Valadez, de Gabo de Gata Jardín.



Se trata de una iniciativa innovadora que pretende potenciar los atractivos turísticos de la capital a través de la movilidad sostenible. Para ello, se han facilitado distintos puntos de recarga eléctrica en los hoteles Barceló Cabo de Gata, Cabo de Gata Jardín y Avenida, que contarán cada uno de ellos con dos vehículos MINI Cooper SE que podrán ser utilizados por los clientes.



Además, los automóviles incorporan una App con los principales puntos de interés turístico de Almería, de modo que cuentan con una guía detallada para conocer la ciudad. Información sobre los grandes atractivos, sugerencias de visitas y recomendaciones gastronómicas son algunas de las funciones que realizará esta aplicación.



Fernández-Pacheco ha asegurado que “somos la primera ciudad de España que ofrece esta experiencia, una iniciativa valiente que combina movilidad sostenible, turismo patrimonial y gastronomía”. Asimismo, ha subrayado que “tenemos que estar cerca de los empresarios que dan un paso al frente y hacen grande a Almería con una idea que nos va a beneficiar a todos”.



Por su parte, Alexandre Batista ha explicado que ‘MINI eTourism Experience’ “nos va a permitir conocer un poco más la ciudad, nuestro sueño es abrazar a los visitantes y llevarlos a cada punto de Almería”. “Es un proyecto único en el mundo y para nosotros es un orgullo verlo nacer aquí”, ha añadido.



Almería se convierte por tanto en la primera ciudad a nivel nacional que impulsa esta experiencia. El objetivo es combinar turismo y sostenibilidad a través de un proyecto piloto que previsiblemente se exportará a otras provincias españolas. Además, esta iniciativa pretende aportar numerosos beneficios medioambientales y eliminar la contaminación y la importación de combustibles fósiles.



Algunas de las ventajas de los coches eléctricos son la eficiencia energética, la ausencia de emisiones, el mantenimiento más económico y la facilidad a la hora de conducirlo, entre otras. En suma, su uso es menos costoso en revisiones y combustible, y es un gran aliado para proteger el medioambiente.



Por otra parte, cabe destacar que ‘MINI eTourism Experience’ aspira a crear empleo y ser un incentivo para la actividad económica, especialmente en este contexto de recuperación. También se encuentra entre los principales fines del proyecto la mejora de la competitividad de los establecimientos turísticos de la capital.



En este sentido, el acuerdo ofrecerá la posibilidad de que los tres hoteles añadan a su oferta un servicio exclusivo y eficiente para los usuarios, así como aumentar el tráfico de clientes potenciales.

