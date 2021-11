El alcalde de El Ejido propone enmiendas a los PGE vitales para el municipio se

miércoles 03 de noviembre de 2021 , 15:50h

Para atender las mejoras de los enlaces 409 y 411 de la A-7 y el control de la regresión del litoral ejidense

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha propuesto enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para que se atienden, de una vez por todas, el proyecto de mejora de los enlaces 409 y 411 de la Autovía A-7 del Mediterráneo y la seria problemática de regresión que padece la costa ejidense, especialmente en el tramo de litoral que va desde la Rambla de Balanegra hasta Guardias Viejas y Ejido Beach.



Góngora ha indicado que “se trata proyectos, ambos absolutamente necesarios para nuestro municipio y que ya no admiten más demoras”, por eso, solicita al resto de grupos municipales que “las apoyen y presenten estas enmiendas, tal y como va a realizar el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso”.



La propuesta pasa porque el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incluya en su anexo de inversiones reales las obras de mejora de las comunicaciones por las entradas a COPO y Hospital de Poniente y por los núcleos de Santa María del Águila y Las Norias con el objetivo de mejorar su funcionalidad, poner fin a los problemas de congestión del tráfico y garantizar así la seguridad; además de mejorar las condiciones actuales de circulación tanto de los ramales que forman los accesos como en los nudos de intersección. Y, además, que estos trabajos se acometan con la mayor celeridad posible, con un periodo de programación máximo de dos años.



En esta línea, cabe recordar que la adjudicación de la redacción del proyecto de mejora de estos puntos se licitó en octubre de 2017 para los que se estima un presupuesto de ejecución por contrata de las obras de aproximadamente 4,5 millones de euros. Góngora ha insistido en que “se trata de una de las obras más importantes y prioritarias que necesita, no solo El Ejido, sino también la provincia; y es por ello, que no entendemos su ausencia en los PGE de 2022”.



Este proyecto, aunque reclamado desde hace más de diez años, no se puso en marcha hasta 2017, siendo la redacción del proyecto de construcción adjudicada en julio de 2018 y formalizada en el mes de septiembre con la empresa Betancourt Ingenieros. El plazo estimado para la redacción del proyecto era de 10 meses, por lo que más de tres años después ya acumula un retraso más que importante en relación con unas obras que a estas alturas ya deberían estar en marcha.



Tal y como detalla, el Gobierno contempló una partida de sólo 100.000 euros para este proyecto dentro de los PGE para 2021, que “es lo mismo que dejar fuera de sus planes el mismo, y en los PGE de 2022 se recoge la misma partida presupuestaria de 100.000 euros, pero atrasa la proyección de la obra de 2023 al horizonte 2025”.



Por otra parte, exige que se incluya en los PGE de 2022 una dotación económica adecuada para el control preventivo de la regresión del litoral, mientras que el Gobierno concluye la ‘Estrategia para la protección de la costa en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, considerando los efectos del cambio climático’. Y es que, tal y como se explica desde el equipo de gobierno, “el Ejecutivo vuelve a contemplar una ridícula partida de 200.000 euros para toda la provincia para 2022, la misma cantidad que en 2021, cuando en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 estaba previsto un importe de 600.000 euros para el 2022”.



En resumen, el alcalde solicita que el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recoja en su anexo de inversiones reales las obras de mejora de los enlaces 409 y 411 de la autovía A-7 del Mediterráneo, con un periodo de programación tope en 2023. Y que el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico amplíe la dotación económica prevista para “control de la regresión de la costa de Almería”, al menos hasta 1.000.000 euros.