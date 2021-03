Capital El alcalde invita a participar en la campaña #Venadarlachapa por el Síndrome de Down miércoles 17 de marzo de 2021 , 17:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco recibe a miembros de Asalsido, que reparten chapas con las que quieren inundar Almería en apoyo a las personas con Síndrome de Down, “capaces de hacer absolutamente de todo”





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha invitado a los almerienses a participar este domingo, 21 de marzo, en la campaña de divulgación #Venadarlachapa por el Síndrome de Down, “una manera estupenda de dar a conocer las capacidades de las personas con Síndrome de Down, capaces de hacer absolutamente de todo”.



Coincidiendo con el Día Internacional del Síndrome de Down y por quinto año consecutivo, la asociación almeriense Asalsido quiere inundar las redes sociales con el hastag #Venadarlachapa. Una fórmula dirigida a dar a conocer cuál es la realidad de estas personas y gracias a la cual Almería se dibuja como “una ciudad integradora en la que nadie se ha de sentir excluido y mucho menos por tener unas capacidades diferentes”, ha dicho el alcalde.



Acompañado por la presidenta de Asalsido, Josefina Soria, y la coordinadora del programa de adultos de la asociación de Síndrome de Down, Lola Rodríguez, Fernández-Pacheco y Diego Hurtado Bautista, miembro de la asociación, han repartido chapas con el lema del Día Internacional y han explicado a los medios de comunicación qué se pretende con esta campaña: “Se trata de que sean muchos los almerienses los que suban su foto con la chapa a las redes sociales y demuestren que Almería está con el Síndrome de Down”, ha aclarado Diego Hurtado.





Más conocidos

La presidenta de Asalsido, por su parte, ha recordado cómo otros años aprovechan el 21 de marzo para salir a la calle y repartir las chapas. Este año, no obstante, el COVID les ha obligado a acercarse a instituciones, empresas, centros educativos y otras entidades para animarles a llevar la chapa por el Síndrome de Down. Todo con el propósito de que cada vez se les conozca más, tanto a la asociación como a las personas con este síndrome. Un conocimiento que está detrás de la ayuda que necesitan y, sobre todo, del avance de todas ellas, ha subrayado Josefina Soria.

