Capital El alcalde respalda una ley que proteja los derechos de los menores, aún después de su fallecimiento miércoles 24 de marzo de 2021 , 08:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha mantenido un encuentro con Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, ‘El Pescaíto’, que exige la aprobación de un marco legal que prohíba el uso y el beneficio lucrativo de la imagen de su hijo





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, respalda la recogida de firmas impulsada por Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ‘El Pescaíto’, para solicitar una ley que proteja los derechos de los menores, aún después de su muerte. El regidor propone a los almerienses y a todos los españoles hacer un frente común para lograr un marco legal que prohíba utilizar y beneficiarse de la imagen y el asesinato de los menores y que proteja sus derechos. En un encuentro mantenido este martes, Fernández-Pacheco se ha manifestado a favor de instar a los poderes públicos un respaldo normativo que permita retirar todo lo que hay publicado del niño Gabriel Cruz y que desatienda la ley de protección del menor.



Patricia Ramírez ha explicado al alcalde la desazón que le ha producido conocer en los últimos días la intención de una productora de elaborar un documental sobre el caso Gabriel, además del uso de la imagen de su hijo en páginas web en las que se utiliza “como gancho” para obtener beneficio lucrativo. Por este motivo, ha decidido impulsar una recogida de firmas que ya iniciara el año pasado para que se prohíba el uso de la imagen del pequeño en medios digitales, páginas web o redes sociales.



Fernández-Pacheco ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento de Almería a la hora de impulsar esta ley de protección al menor, incluso después de su fallecimiento, cuando se acaban de cumplir algo más de tres años del asesinato del pequeño. En esta línea, Patricia Ramírez defiende el recuerdo del menor y esgrime la necesidad de la sociedad de proteger los derechos de los niños en un país en el que “un menor muerto no tiene derechos”, ha insistido.





Recogida de firmas en el Ayuntamiento

Con el ánimo de que esta recogida de firmas sea multitudinaria y llegue cuanto antes al Congreso de los Diputados, el alcalde se ha comprometido a enviar una carta a todos los alcaldes de capital de provincia de España “para que el mensaje no se quede únicamente en Almería”. En esta misiva se explicará el asunto y se les pedirá que hagan de sus ayuntamientos centrales de recogida de firmas. Por lo pronto, el Ayuntamiento de Almería contará con hojas de recogida de firmas en todas y cada una de sus instalaciones (desde el registro central a las oficinas periféricas, pasando por bibliotecas e instalaciones deportivas), de modo que cualquier ciudadano que lo desee puede acercarse a firmar para lograr una ley más amplia de protección de los derechos de los menores. Igualmente, cualquier asociación o colectivo que lo desee puede descargarse el PDF para la recogida de firmas en el perfil de Facebook @MareaDeBuenaGente. En estos casos, el Ayuntamiento también se hace cargo de su posterior recogida y envío para que la propuesta cristalice y provoque la redacción de la ley y su posterior aprobación. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Una productora estaría negociando con la asesina de Gabriel para hacer un documental Confirman la condena de Ana Julia Quezada por el asesinato de Gabriel

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.