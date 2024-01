Capital Ampliar El antiguo Colegio Virgen del Socorro vive una transformación radical lunes 29 de enero de 2024 , 15:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión de un millón de euros, la primera fase de esta actuación, para su puesta en uso como dotación en el barrio, supera el primer tercio en el plazo de ejecución de las obras Las obras de rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del Socorro, en Pescadería, superan a fecha de hoy el primer tercio de su plazo de ejecución, estipulado en nueve meses. Las obras, con una inversión de casi un millón de euros y financiadas con fondos europeos en el marco de la estrategia DUSI, están siendo ejecutadas desde finales del mes de septiembre por la empresa ‘Facto, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A.’ Hasta la fecha, los trabajos que se han ejecutado en el marco de este proyecto, dividido en dos fases, han consistido en las tareas de limpieza del inmueble y las demoliciones en su interior. Actuaciones previas a las que han seguido los trabajos de refuerzo estructural del edificio para sus nuevos usos, unas labores “prácticamente finalizadas”, según ha apuntado la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, tras una rutinaria visita que ha girado a este inmueble. Actualmente los trabajos de rehabilitación de este antiguo Colegio, ubicado entre la Avenida del Mar y la calle Socorro, se centran en el replanteo del conjunto de instalaciones e infraestructuras que serán renovadas (bajantes, fontanería, electricidad…) al tiempo que ya se avanza también en los trabajos de albañilería. Tras la visita a las obras, la responsable del Área de Obras Públicas ha vuelto a significar el compromiso municipal para seguir actuando en esta zona como parte del conjunto de actuaciones que, a nivel municipal, se están desarrollando en el Casco Histórico. “La rehabilitación integral de este edificio, para su puesta en uso como dotación para el barrio es una más de las importantes actuaciones que el Ayuntamiento está ejecutando en esta parte de la ciudad, una actuación esta acompañada desde hace solo unos días por el inicio de las obras de rehabilitación del antiguo cine Katiuska, recuperado para uso cultural”, ha recordado Sánchez. El proyecto de rehabilitación integral del antiguo colegio ‘Virgen del Socorro’, diseñado por el arquitecto Guillermo Langle en el año 1963, será abordado en dos fases. La primera, ahora en ejecución, está centrada en la reparación de la estructura y de la carpintería exterior, la rehabilitación de la cubierta y de la totalidad del cerramiento exterior, además del acondicionamiento de la planta baja y del patio. El inmueble ocupa una superficie de solar de 672 metros cuadrados de planta y cuenta con una superficie construida de 1.287 metros cuadrados, dividida en tres plantas. Se trata de una de las actuaciones contempladas dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado DUSI ‘Almería Ciudad Abierta’, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

