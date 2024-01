Capital Ampliar Los escolares de Almería sueñan con “un planeta en armonía y solidario” lunes 29 de enero de 2024 , 15:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Área de Familia, Inclusión e Igualdad organiza la actividad en la Plaza Vieja, con lectura de manifiesto, música y una gran pancarta con el lema ‘Almería por la paz’ ‘Almería por la paz’. Es el mensaje que preside una lona de grandes dimensiones en la Plaza Vieja de la ciudad y el deseo soñado por los niños y niñas de los colegios que forman parte del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia en el Manifiesto por la Paz y No Violencia, leído esta mañana, en el acto organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, previo a las celebraciones que cada centro escolar hará mañana, día 30, en las aulas. Los pequeños han leído, de manera conjunta, esta declaración en la que se recuerda que “somos los niños que integrarán la sociedad del siglo XXI y soñamos con un planeta en armonía entre las gentes y paz entre los pueblos”. En el texto se clama por unos recursos de la tierra que permitan el desarrollo de cada pueblo, tolerancia para vivir en igualdad con “total respeto y buena acogida”, que se borren del diccionario palabras como terrorismo, violación, narcotráfico y esclavitud, “porque después de haber caído en desuso, carecen ya de significado”, y que se superen “los recelos, envidias y desconfianzas”. Una serie de reivindicaciones que plantean, no sólo en el ámbito global, sino también en la escuela y el hogar. Por eso, el manifiesto concluye afirmando que sueñan “que llegue pronto el día en que todos, al levantar la vista, veamos un mundo nuevo donde ponga solidaridad y libertad”. El acto ha comenzado con las palabras de la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, acompaña de otros miembros de la Corporación Municipal, así como el delegado provincial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido, por parte de la Junta de Andalucía, y la jefa de la Unidad Contra la Violencia de la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de España en Almería, Raquel Contreras. Paola Laynez ha manifestado que “la ausencia de la Paz, no se manifiesta sólo en los conflictos bélicos entre países. Comportamientos como el bullying en las escuelas o el ciberacoso son también la ausencia de paz, y contribuyen a generar inseguridad emocional, baja autoestima y, en casos extremos, suicidio en niños y adolescentes por no disponer de las herramientas adecuadas para afrontar esas situaciones. Con la celebración de esta efeméride se pretende inculcar y afianzar valores en niños y jóvenes en edad escolar, con el objetivo de formar hombres y mujeres que prefieran hablar en lugar de golpear”. La lectura ha correspondido a escolares de los colegios Freinet, Los Millares, La Salle Chocillas, Adela Díaz, Madre de la Luz y La Salle Virgen del Mar, y la actividad forma parte del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, en su línea estratégica número tres “donde debemos fomentar y propiciar la participación de los menores y adolescentes”. Además, cabe recordar que Almería es Ciudad Amiga de la Infancia, obtuvo este reconocimiento por parte de Unicef Comité Español en 2018 y “hemos vuelto a renovarlo pasando por todos los controles, para los años 2024 a 2027”. Paola Laynez concluye aseverando que “cada individuo tiene el poder de contribuir a este cambio. Desde el hogar hasta la comunidad, nuestras acciones cotidianas tienen que ser semillas de paz. Juntos, podemos transformar la realidad, construyendo un futuro en el que la paz sea el legado que dejamos a las generaciones venideras construyamos puentes en lugar de muros y rechacemos la violencia en todas sus formas”. Al acto han sido invitados miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, y del Consejo de Familia, ha contado con la interpretación de una pieza musical por Hugo del Pino y Nacho Jiménez, y ha continuado con dos actividades didácticas para los escolares, ‘Kamishibai por la no violencia’ y ‘Scape room por la paz’, realizado por ‘Neuroeducamos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

