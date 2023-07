Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Ayuntamiento climatizará los colegios electorales

viernes 21 de julio de 2023 , 17:00h

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, a propuesta del Área de Urbanismo y Vivienda, autorizar a la dirección facultativa de las obras de adaptación y reforma interior del edificio de las Casas Consistoriales la redacción de un modificado del proyecto aprobado y actualmente en ejecución, con repercusión económica, dando para ello el plazo de un mes desde la notificación de este acuerdo.

Modificado que ya había sido anunciado tras su solicitud y la aprobación, el pasado día 7 de julio, de la ampliación del plazo de ejecución de las obras, en su caso por dos meses y medio. La justificación de este modificado, que implica un adicional económico respecto del presupuesto de adjudicación de entorno a los 700.000 euros, según ha adelantado hoy la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, se justifica principalmente “por los trabajos de restauración que se han realizado en el conjunto de esta actuación, obras de infraestructura y actualización de servicios”.

Entre los aspectos y elementos de esta obra que justifican la autorización del modificado se encuentra la restauración de dos retablos situados en la escalera de la Casa Central, recuperados en su tratamiento retirando las sucesivas capas de pintura que cubría la pintura original. Junto a ello, la aparición de la figura del Sagrado Corazón de Jesús que ocupaba la hornacina situada en el espacio de la escalera de Casa Central. La restauración de dicha figura no está contemplada en el proyecto de obras aprobado en su día.

En el modificado se incluirán además la restauración del mobiliario original del antiguo archivo municipal, la adaptación a las necesidades reales, incorporando nuevas instalaciones, de estancias como la sala de prensa y también el salón noble y la sustitución de la máquina de climatización del edificio ejecutado durante la primera primera fase.



Mantenimiento climatización

Entre los acuerdos hoy aprobados en Junta de Gobierno Local, casi una treintena, se ha incluido la adjudicado del contrato de mantenimiento de los aparatos de climatización y ventilación del Ayuntamiento de Almería, a la empresa CLIM FONT y Energía Almería, S.L. por importe de 120.000 euros. El plazo de vigencia de este contrato será de dos años, prorrogable por el plazo de tres más (1+1+1). Seis empresas concurrieron al procedimiento de licitación abierto por el Ayuntamiento.



Equipos de climatización portátiles

Además de lo anterior, la portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, ha informado de que, con motivo de la celebración de las elecciones generales del próximo domingo, en pleno periodo estival con la previsión de altas temperaturas provocadas por la actual ola de calor, y al objeto de mejorar las condiciones de climatización de aquellos centros en los que los almerienses votarán este domingo en la capital, el Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el contrato, mediante alquiler, para la instalación de cuarenta equipos de climatización portátiles. El valor estimado del contrato es de 12.600 euros, IVA incluido.

Martínez Labella ha explicado que, “obligados por la convocatoria de elecciones y no siendo posible la instalación de cualquier otro tipo de equipo, nos hemos visto obligados al arrendamiento de climatizadores portátiles con los que atender las necesidades de los centros en los que los almerienses votarán el domingo. Una convocatoria sobrevenida, convocada de forma irracional en pleno mes de julio, en pleno verano”, reconocía la edil, que ha obligado al consistorio a tomar medidas para preparar aquellos centros que no tienen o no disponen de los medios suficientes para atender la situación que se prevé para el próximo domingo.