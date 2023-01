Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El Ayuntamiento consigue más de 4,5 millones para inversiones en Cuevas martes 10 de enero de 2023 , 12:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La gestión y el trabajo para captar ayudas de fondos europeos ha tenido sus frutos Cuevas del Almanzora está de enhorabuena. En las últimas semanas ha recibido la noticia de varias resoluciones aprobando los proyectos que se presentaron para convocatorias de subvenciones de fondos europeos convocadas por distintas administraciones para actuaciones que tienen que ver con digitalización, sostenibilidad, comercio de proximidad… El montante total de inversiones aprobadas, y financiadas en su mayoría al 100%, supera los 4 millones de euros, y además se espera poder contar con más ayudas a proyectos que se han presentado para otras convocatorias. “Son convocatorias que van enfocadas a ciertos objetivos para la modernización y el desarrollo sostenible del municipio y nosotros lo hemos dirigido a actuaciones necesarias dentro de esos parámetros para los que se convocan las ayudas. Fuimos los primeros de Almería en implantar en el Consistorio una Oficina de Fondos Europeos para conseguir atraer toda la inversión posible y está funcionando muy bien”, remarca el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández. 17 actuaciones por 2,5 millones de euros y la modernización de la Plaza de Abastos por 1,2 millones Y así, a través de los Fondos Europeos Next Generation y de la gestión de la Secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España con la Junta de Andalucía podrá desarrollar su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Un total de 2,5 millones de euros para llevar a cabo hasta 17 actuaciones que busquen la sostenibilidad, eficiencia, competitividad... de nuestro destino. El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, ha remarcado la importancia de este plan elaborado por el Ayuntamiento y que ha resultado aprobado. "Desde el Ayuntamiento hemos elaborado un plan que tiene todos los objetivos de un desarrollo turístico que vaya acorde a las necesidades y las apuestas de futuro de España y de la Unión Europea. Hemos hecho un buen trabajo que ha sido bien valorado y como resultado tenemos esa financiación que nos permitirá desarrollarlo en tres años". Este Plan contempla entre otras actuaciones la restauración ambiental de la desembocadura del Río Almanzora, la exo musealizacion del yacimiento argárico de Fuente Álamo, el plan director para la valorización turística del patrimonio minero, la restauración de la Torre de Villaricos... A este plan, se suma la reciente aprobación del proyecto de la Plaza de Abastos que subvencionará también el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que supondrá remodelar y modernizar el Mercado municipal en el entorno privilegiado del Castillo en pleno casco antiguo. Con esta actuación se consiguen varios objetivos, entre ellos, el impulso del comercio tradicional y el producto local, se integra la Plaza con el entorno cultural del centro histórico, se fomenta el producto de km.0 y se adecúan los espacios a las nuevas necesidades del consumidor y el productor. Con esta actuación se conseguirá dar mayor accesibilidad y comodidad a la Plaza de Abastos, transformando el equipamiento para que sea más funcional y ofrezca nuevos servicios. Además se consigue conservar e impulsar el comercio de proximidad y de calidad, se dota al Mercado de nuevas instalaciones adaptadas a las nuevas necesidades del consumidor, se eliminan barreras arquitectónicas, se optimiza el espacio, se reduce la huella de carbono con sistemas más eficientes, y con todo ello, se cumple con el objetivo primordial que es el de apoyar y revitalizar el comercio tradicional, impulsar el producto local, mejorar espacios públicos. El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, afirma “la nueva Plaza de Abastos es una gran apuesta de este equipo de Gobierno que pretende hacer de la sostenibilidad y de lo local una vía de crecimiento que tenga en cuenta nuestro carácter y nuestra tradición. El producto local, el comercio local son también nuestras señas de identidad, y la forma de conservarlo es mejorando sus espacios, adaptándolos a las nuevas necesidades y aprovechando y siendo conscientes del valor de nuestro maravilloso centro histórico”. Una transformación que se materializará en los próximos tres años En conclusión, el primer edil afirma: “Estamos muy contentos, porque a diario estamos recogiendo los frutos del trabajo bien hecho. Van a ser muchas inversiones y muchos proyectos que van a transformar y engrandecer nuestro municipio y en los que vamos a seguir trabajando con la intensidad y el cariño que hasta ahora”. Otra importante inversión será la que se ha conseguido del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) del Gobierno de España, financiada al 100% por fondos europeos, y destinada a rehabilitación de edificios públicos, que permitirá realizar una reforma integral del edificio más emblemático del siglo XIX, la Casa Torcuato Soler Bolea, donde se ubican dependencias municipales. Habría que sumar a todo ello, los proyectos por valor de 355.000 euros que Cuevas llevará dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Mancomunidad del Levante Almeriense y que supondrán la recuperación y puesta en valor de uno de los edificios más significativos de las casas burguesas construidas fruto del auge de la explotación minera en el municipio de Cuevas del Almanzora en el siglo XIX y XX, la Casa Figueras, un palacete que se ubica frente a la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y que es un ejemplo paradigmático del Patrimonio Histórico, Geológico y Minero del municipio. También se hará una mejora en la Cueva Museo, la señalización y adecuación de un sendero por las cuevas de Calguerín, la elaboración de una plataforma digital y varios itinerarios culturales e históricos a través de audioguías y códigos QR que acerquen al visitante al pasado y presente de las diferentes culturas y pobladores que han hecho de Cuevas del Almanzora un destino más que interesante, apoyado en la aplicación de la última tecnología para producir imágenes virtuales, sonidos y escenas envolventes, realidad aumentada, entre otros. Y, además, las últimas resoluciones suman otros casi 500.000 euros para proyectos de accesibilidad y para mejoras en el polígono industrial cuevano. Cuevas del Almanzora va a experimentar una gran transformación a todos los niveles gracias al intenso trabajo para conseguir movilizar todos los fondos europeos y las distintas ayudas que se convocan para construir un mejor futuro para Cuevas del Almanzora. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. 