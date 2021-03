El Ayuntamiento de Níjar acondiciona las playas para Semana Santa

martes 30 de marzo de 2021

Limpieza de la arena, repaso de los elementos como pasarelas y los aseos públicos permiten disfrutar de estas vacaciones con seguridad en el municipio







El Ayuntamiento de Níjar ha acondicionado las playas urbanas de San José, Las Negras y Agua Amarga de cara a esta Semana Santa, fechas en las que los almerienses podrán disfrutar de éstas, ya que según las restricciones de las autoridades sanitarias sólo se cuenta en la actualidad con movilidad provincial.



La concejala de Turismo, Tonibel Sánchez, ha explicado que “somos consciente de que este año vuelve a ser muy diferente a todos los anteriores por las circunstancias que nos toca vivir. Es cierto, que el número de visitantes habituales en esta época no va a ser el mismo, ni siquiera semejante a otras ocasiones, pero como administración más cercana tenemos que intentar promover que los visitantes de nuestra provincia y vecinos que acudan a nuestras playas urbanas pueden estar seguros que hemos realizado las actuaciones necesarias para que no sólo estén en condiciones óptimas, si no que se han adoptado todas las medidas necesarias para cumplir con todas las recomendaciones para evitar la propagación de la Covid-19, por lo que se pide a la ciudadanía también responsabilidad y cumplir con todos los protocolos, a la vez que se solicita que extremen las precauciones en el baño por el temporal de levante que azota el municipio”.



En días previos a esta semana se han realizado labores de desbrozado ya que las últimas lluvias habían favorecido la proliferación de vegetación, se ha reperfilado y limpiado la arena de la plaza y repasado todos los elementos como pasarelas, módulos o aseos públicos, que se han habilitado y estarán abiertos hasta el 4 de abril, contando con personal para su limpieza y correcta desinfección higiénico-sanitaria.



Por otro lado, en estas 3 playas urbanas, dos de ellas (San José y Agua Amarga) con bandera azul y Q de Calidad, se han instalado cubos de basura y servicio de recogida de éstos, así como cartelería con las recomendaciones pertinentes sobre prevención del coronavirus.