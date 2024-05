Capital El Ayuntamiento insta al Gobierno de España a crear una unidad específica contra los fraudes eléctricos viernes 03 de mayo de 2024 , 21:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería instará al Gobierno de España a dar soluciones “reales” que apuesten por reducir los fraudes eléctricos y apoyar a los vecinos que pagan su suministro. Entre esas soluciones se propone la creación de una unidad específica para luchar contra los cortes y los fraudes eléctricos. Una petición que ha llevado al Pleno de la Corporación el Grupo Municipal Popular y que se ha aprobado con los votos favorables de PP y Vox, la abstención del Grupo Municipal Socialista y el voto en contra de Podemos. Ha sido esta una de las mociones resolutivas –ocho en total las que se han elevado para su debate y aprobación-, que han salido adelante en la sesión plenaria ordinaria celebrada hoy por la Corporación. De esta forma, el Pleno vuelve a hacerse eco de una situación “compleja” en todo el territorio español, y que en el caso de Almería tiene a Pescadería, La Fuentecica-Quemadero, Piedras Redondas o el Puche, como barrios más afectados, un problema además que se advierte se ha extendido también a otras zonas de la ciudad “como Regiones, Los Molinos y La Cañada”, ha explicado el concejal de Integración, Participación y Distritos, Oscar Bleda. La moción aprobada insta al Gobierno Central a crear una unidad específica para la lucha contra los cortes y fraudes eléctricos en zonas vulnerables; a reforzar los recursos humanos y materiales para luchar contra este fraude; así como a realizar un mayor seguimiento y apuesta contra esta situación trabajando de manera coordinada con las diferentes administraciones. Una situación que, según Bleda, “requiere de más coordinación y esfuerzos”, reconociendo la importante inversión realizada por la empresa suministradora para reforzar las instalaciones y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con más de 2.000 actuaciones para reducir los consumos fraudulentos eléctricos. Una petición de colaboración que el Ayuntamiento ha extendido también a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.