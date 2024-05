Capital Ampliar Este será el futuro del Palacio Góngora viernes 03 de mayo de 2024 , 21:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este procedimiento, recogido en la Ley, no había sido utilizado en la ciudad hasta ahora La concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, ha anunciado hoy el inicio del procedimiento de venta forzosa del Palacio Góngora, inmueble situado en el número 20 de la calle Hernán Cortés, en base al artículo 136 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y tras la inclusión de este edificio en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. El inicio de este procedimiento respecto de un edificio con indudable valores estratégicos y patrimoniales e incluido en el vigente Catálgo de Edificios y Espacios Protegidos del actual PGOU, contando con la iniciativa privada, persigue un doble objetivo. “Por un lado, la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad y, por otro lado, el fomento de la actividad en una zona de la ciudad que tanto lo necesita como es nuestro Casco Histórico”, ha concretado la edil durante la sesión plenaria ordinaria celebrada hoy por la corporación municipal. Un paso que la concejala de Urbanismo y Vivienda ha justificado, en el debate de la moción presentada por Podemos-IU-Los Verdes Por Almería, relativa a la recuperación del Cortijo de los Arcos, solicitando la adquisición de este inmueble, privado, también catalogado y, hoy, a la venta, en la apuesta municipal por un mecanismo “más eficaz y acorde al interés público para intervenir en la ciudad consolidada y proteger su patrimonio arquitectónico”. Cabrera ha recordado que, en el objetivo de preservar el patrimonio municipal, el municipio de Almería cuenta con herramientas como el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, y con una Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas -prevista ahora su modificaciñon para adaptarla a la nueva Ley del Suelo-, junto al procedimiento para la sustitución del propietario incumplidor en sus deberes legales de edificación, conservación y rehabilitación, mecanismo que en el caso del Palacio Góngora promoverá por primera vez ahora el Ayuntamiento de Almería. “Este es el camino que va a emprender este Equipo de Gobierno, un camino valiente y decidido por la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio, a través de las herramientas que nos da la Ley y sin que sea un menoscabo económico para los almerienses”, ha recalcado Cabrera. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.