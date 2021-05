Capital El Ayuntamiento licita las obras de urbanización de Barrio Alto miércoles 19 de mayo de 2021 , 17:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El plazo de ejecución de obras será de ocho meses a partir de la adjudicación de un procedimiento al que las empresas podrán concurrir, presentando oferta, hasta el próximo 8 de junio



Con un presupuesto total de 1.092.587,66 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación de las obras de ejecución del proyecto de urbanización del PERI-NAN-02 del PGOU, en el Barrio Alto, que se encuentra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Almería Ciudad Abierta, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).



A la aprobación de la contratación de estas obras, el pasado lunes en Junta de Gobierno Local, ha seguido hoy la publicación de la licitación de estas obras, abriéndose un plazo de veinte días naturales para la presentación de ofertas. Las empresas interesadas en concurrir a esta licitación contarán,de plazo, por tanto, hasta el próximo 8 de junio.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha felicitado este paso “definitivo” para la ejecución de las obras de urbanización, todo ello tras un largo y complejo proceso, derivado de la gestión para la obtención del suelo a través de la expropiación de más de un centenar de fincas, así como de la ejecución de demoliciones, todo ello con una inversión de casi dos millones de euros.



Espera la edil popular una “amplia” concurrencia a unas obras con las que el Ayuntamiento enfrenta “recuperar”, a nivel urbanístico, las condiciones de un barrio enclavado en el centro de la ciudad y que sumará una inversión, en su conjunto, superior a los tres millones de euros.



El Ayuntamiento pone, ahora sí, en línea de salida la ejecución de estas obras para la reordenación y mejora de la accesibilidad sobre esta parte de la ciudad, propiciando la urbanización y nueva delimitación del ámbito comprendido entre las calles Pancho, Verbena, Martínez, Morales y Plaza Hornero, ámbito de actuación de este Plan Especial de Reforma Interior (PERI).



De esta forma, y completando actuaciones de corporaciones anteriores, vendrán a crearse en esta fase nuevos viales, nuevas dotaciones, en definitiva una nueva urbanización que responda a los anhelos y las reclamaciones históricas de este barrio. Los trabajos de urbanización permitirán la actuación sobre una superficie de 8.878 m2, con una edificabilidad de 10.334 m2 de techo que sobre las parcelas resultantes permitirán la construcción de hasta 106 viviendas y locales comerciales, incluyendo igualmente la regularización de la red viaria así como nuevas dotaciones y espacios libres de acuerdo con lo recogido en el PGOU del año 98. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

