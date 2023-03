Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento pide para la UAL el edificio de la Seguridad Social miércoles 22 de marzo de 2023 , 15:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, por unanimidad, instar al Gobierno de España a la cesión del edifico de la Tesorería de la Seguridad Social, situada en el Paseo de Almería, para su uso por parte de la Universidad de Almería (UAL). La petición, en forma de moción impulsada por el Grupo Municipal Popular, se completa con la solicitud a la Junta de Andalucía para que autorice a la UAL, a través de su Plan de Infraestructuras, a la rehabilitación de la parte del Hospital Provincial que la Diputación Provincial cederá para su instalación en este edificio. De esta forma, el Ayuntamiento pretende que se materialice “una reivindicación casi histórica: que la Universidad pueda albergar una nueva sede en el centro de la ciudad”, ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella. Entiende la edil popular que esa posibilidad está “cada vez más cerca” tras anunciar la Diputación la cesión de parte del Hospital Provincial a la Junta y dotar de uso académico al emblemático edificio que albergará el futuro Museo del Realismo Español Contemporáneo. A ese objetivo común que han manifestado todas las partes, Diputación, Junta y Universidad, se suma ahora el Ayuntamiento, solicitando en este caso a la Junta de Andalucía que autorice a la UAL, a través de su plan de infraestructuras, la rehabilitación y puesta en valor para uso docente de estas instalaciones. Martínez Labella ha agradecido a la institución provincial, en la persona de su presidente, Javier Aureliano García, “el paso adelante que se ha dado para que la Universidad de Almería tenga acomodo en el centro de la ciudad, como parte además de un edificio rehabilitado, el Hospital Provincial, que convertido en Museo del Realismo Español Contemporáneo, “supondrá un gran revulsivo en el proceso de rehabilitación integral, impulsado por el Ayuntamiento de Almería, que vive el casco histórico de la ciudad”. “De igual forma, también para tal fin, la Junta de Andalucía renunció al uso del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social situada en el Paseo de Almería, al que tenía derecho, con un acuerdo con el Gobierno de España para que dicho edificio fuera destinado al uso de la propia universidad, algo que todavía no se ha producido”, ha lamentado Martínez Labella, recalcando que “desde el Ayuntamiento no renunciamos a ese proyecto, por lo que exigimos de nuevo que se produzca esa cesión y favorezca que la Universidad encuentre, también en ese inmueble, el acomodo que demanda para convertirlo en un centro universitario”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

