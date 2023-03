Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cazorla pide responsabilidades por la ocupación ilegal del Chalet de la Marina

miércoles 22 de marzo de 2023 , 15:07h

Para el edil lo sucedido con este inmueble viene a recordar lo acaecido en el caso de la Mercería Mari Cruz, donde se han perdido los enseres que custodiaba el Ayuntamiento en calidad de depósito judicial

A juicio de Cazorla “ni el PP ni el PSOE han hecho nada para disminuir el elevado coste del avión de las líneas Almería/Madrid, Almería/Barcelona. Cuestión que hoy ha llevado a pleno el Grupo Socialista de manera electoralista, los unos por los otros, los únicos castigados siempre son los almerienses”.

El Ayuntamiento de Almería ha celebrado esta mañana un Pleno Extraordinario en el que entre otros asuntos destacados se ha tratado la recuperación del denominado “Chalet de la Marina”, el único inmueble que queda en pie tras la ampliación del Paseo Marítimo, que en la actualidad se encuentra ocupado y en el que el Consistorio tiene previsto ubicar un centro de uso recreativo marítimo con servicios de restauración.

Así, hoy en dicha sesión plenaria se ha aprobado la declaración de la procedencia de la recuperación de la posesión de este inmueble de dominio público y cuya titularidad es municipal.

Punto en el que el concejal Miguel Cazorla ha votado a favor, aunque ha puntualizado que “durante todos estos años en los que el Ayuntamiento ha realizado los trámites de expropiación del citado edificio y sus terrenos ha sido evidente que estaba ocupado. Por lo que le pregunto a la edil responsable del área, cuales han sido las actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo de los años para evitar su ocupación”.

Cazorla se ha mostrado rotundo al recordar que, el Consistorio tenía durante todo el tiempo que ha durado la gestión de la expropiación el deber de custodiar el inmueble, impidiendo así su ocupación poniendo para ello los medios necesarios. A la vez que se ha preguntado “¿cual va a ser el deterioro que nos vamos a encontrar en el inmueble cuando se haya recuperado?”. Señalando que el ponerlo en condiciones para darle uso va a volver a costar una considerable suma a las arcas municipales y por ende a los almerienses.

Es por ello que, el edil ha demandado que el Equipo de Gobierno explique “¿donde esta la responsabilidad de haber mediado y custodiado un inmueble que es municipal?. Hecho que me hace recordar la negligencia del Ayuntamiento cometida en el Caso de la Mercería Mari Cruz, donde después de muchos años se han extraviado los enseres que el Consistorio debía guardar a modo de depósito judicial”.

Otro de los puntos del orden del día ha sido el referente a la moción presentada por el grupo Socialista en la que se demandaba que se declaren como servicio público las rutas aéreas Almería/Madrid y Almería/Barcelona.

Moción que ha contado con el voto favorable del concejal, aunque ha precisado que “quien no va a estar de acuerdo con esta moción,cuando lo que ocurre en Almería es un autentico descalabro y un despropósito vergonzoso”.

Cuestión esta que Cazorla apunta ha de cambiarse con voluntad política, no sólo instándole al Gobierno Central a que realice dicho cambio, sino también a la propia Junta de Andalucía. El edil de manera contundente ha recordado que: “yo al igual que muchos almerienses estamos cansados de esto. Cuando unos gobiernan le echan la culpa al otro y al final los únicos perjudicados y castigados son siempre los almerienses”.

Cazorla ha preguntado directamente a los socialistas: “ustedes que han gobernado más de 30 años la Junta de Andalucía no han podido financiar esto ya, igual que financiaron la línea que une Almería y Sevilla?. ¿Donde han estado ustedes durante todos esos años? ¿Es que no estaban en Almería?. ¿Ahora sacan a relucir lo de Extremadura? España no tiene dos islas (en referencia al caso de Cáceres y Badajoz). España solo tiene una isla que se llama Almería.”

Una moción, la presentada por el Grupo Socialista, que Cazorla ha tachado de electoralista, recordando la indignación de los almerienses a la vez que ha apuntando con rudeza que “ni unos ni otros somos útiles cuando sacamos esto en tiempo de elecciones. La solución es fácil, lo que hay que hacer es poner el dinero sobre la mesa y no darle más vueltas”. Apostillando que, Almería durante muchos años ha tenido la renta per cápita más alta de toda Andalucía y es bochornoso lo que continúa sucediendo con las comunicaciones, por lo que ha instado a la portavoz del Grupo Socialista a que completase la moción demandándole también la partida presupuestaria necesaria para ello al Gobierno Central. Concluyendo su intervención asegurando que hay que buscar la fórmula más eficaz para que estas dos líneas resulten rentables.

Otra de las mociones del grupo socialista que Cazorla ha tachado de recurrente ha sido la referente a que se inste a la Junta de Andalucía a que cumpla el proyecto de conexión de las aguas residuales de Cabo de Gata a la EDAR correspondiente.

Un problema que vienen sufriendo los almerienses que viven en esta zona o los turistas que la visitan durante años. Moción que ha recordado a la portavoz del Grupo Socialista se ha llevado a pleno en numerosas ocasiones, no habiéndose dado solución a los problemas que genera no haber acometido la conexión necesaria, al objeto de que los pozos negros que aun existen en la zona de la Fabriquilla o la Almadraba de Monteleva dejen de seguir contaminando el acuífero.

“No es posible dar una solución eficaz a los vecinos que allí habitan, pero si podemos gastarnos cerca de 500.000 euros en el capricho del paseo, quitando losas, poniendo otras, diciendo que era un carril para poder ubicar allí exposiciones y ahora resulta que se colocan en la hacer, o por último que es un carril de emergencias”

Cazorla ha ido más allá y ha recordado que el no subsanar el problema de los pozos negros y las aguas residuales de Cabo de Gata incurre en un delito medioambiental. Sin olvidar las inundaciones que se producen cuando llueve al estar la cota de donde proviene el agua está mas alta que la de las casas, con la consiguiente inundación. “Esto de nuevo vuelve a ser un déjà vu”.

Pese a todo lo expuesto, el edil ha votado a favor al objeto de que se subsane este acuciante problema.

.