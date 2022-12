Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El centro zoosanitario ha recogido 1.785 animales a fecha de 31 de octubre martes 06 de diciembre de 2022 , 11:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Como parte de los acuerdos de la última Junta de Gobierno Local ha sido la adjudicación del contrato menor para el suministro de productos destinados a la manutención de los animales alojados en el Centro Municipal Zoosanitario, a la empresa ‘VALACAN S.L.’ por importe de 10.309,63 euros. Con este contrato se pretende seguir atendiendo a los animales alojados en este centro con el suministro de viruta, arena absorbente, forraje para équidos, pienso para perros cachorros y adultos, para felinos, entre otros. Este es un contrato que viene a complementar el adjudicado en junio de 2021 por un importe de 27.470,85 euros. Actualmente, se encuentra en la primera y última prórroga, no disponiendo de crédito suficiente para abonar los consumos de los meses de noviembre y diciembre debido a que el consumo ha subido. Durante la mayoría de los meses del ejercicio 2022 se ha incrementado el número de entradas de animales respecto a los años anteriores, acentuándose este hecho en los últimos 4 meses, habiendo recogido a fecha de 31 de octubre del presente año 1.785 animales, mientras que durante todo el año 2021 se recogieron 1.738. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

