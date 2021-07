EL CD El Ejido arrancará la temporada en casa frente a Alzira

miércoles 21 de julio de 2021 , 10:54h

El derbi provincial llegará en la tercera jornada cuando los celestes reciban al Atlético Pulpileño





El CD El Ejido ya conoce el calendario liguero de la nueva temporada 2021/2022. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó en la tarde de ayer los calendarios de la Segunda RFEF, que arrancará el próximo 4 y 5 de septiembre.



El equipo de Fran Alcoy arrancará la competición en casa el 5 de septiembre recibiendo a la UD Alzira para posteriormente desplazarse en la segunda jornada a Ciudad Real, para enfrentarse a la UD Socuéllamos CF.



El derbi provincial con el Atlético Pulpileño no se hará esperar. Llegará en la tercera jornada de liga, cuando los celestes recibirán al equipo del Levante almeriense en casa, mientras que el mes de septiembre finalizará con la visita al Atlético Levante.



Si el CD El Ejido cierra septiembre con una salida, empieza octubre con un nuevo desplazamiento y de nuevo a Ciudad Real, donde esperará el Calvo Sotelo Puertollano CF.



Tras dos desplazamientos consecutivos, los ejidenses volverán a casa para recibir a La Nucia y afrontar varias complicadas jornadas por delante donde tendrán que visitar al CD Eldense, recibir al Hércules de Alicante y finalizar octubre con la jornada 9 en la que los celestes visitarán al Real Murcia.



En noviembre los de Fran Alcoy jugarán en casa frente a Melilla y Atlético Mancha Real, y visitarán a Águilas y CD Toledo.



El primer descanso de la temporada no llegará hasta el 19 de diciembre, con la jornada 16. Ese día el conjunto ejidense despedirá el 2021 en casa frente al CF Intercity. Antes, no obstante, habrá tenido que jugar, también en diciembre, en casa frente a Marchamalo y visitar al Recreativo Granada. La primera vuelta del campeonato liguero finalizará el fin de semana del 9 de enero con la Jornada 17 en la que el CD El Ejido visitará al Mar Menor, lo que supone que el conjunto celeste, al igual que iniciará la temporada en casa, finalizará la competición en su feudo el 15 de mayo, frente a los murcianos.