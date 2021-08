El CD El Ejido pierde aún jugando una buena primera parte en La Línea

domingo 15 de agosto de 2021 , 10:40h

Dos errores pusieron en ventaja al equipo gaditano, aunque Diego Llorente redujo la ventaja

Ficha Técnica

El Club Deportivo El Ejido perdió este sábado en el terreno de juego de la Real Balompédica Linense por 2-1, en un encuentro donde dos errores en el primer cuarto de hora de la segunda mitad, sirvieron para que los locales lograsen la victoria.Sin embargo los ejidenses que jugaron con elástica roja, controlaron en todo momento el primer tiempo con orden y disciplina, y aunque no se crearon muchas ocasiones, lo cierto es que a los 38 minutos Fran Morante evitó el primer tanto tras despejar un balón que le llegaba a Casi tras una buena acción de Diego Simón. El único acercamiento de los locales llegaba en un centro de Víctor Mena y al que no llegó Iván Martín ante Álvaro Robles. Al descanso 0-0.Tras la reanudación, un saque de esquina termina con una mano que pudo evitar Jorge y el penalti no lo perdona Ñito González. Antes de cumplirse el primer cuarto de la hora de la segunda mitad, al meta Álvaro Robles se le escapa un balón de las manos tras rematar Iván Martín.Un 2-0 en contra a falta de media hora de fútbol, donde los ejidenses con numerosos cambios lo intentó, pero sólo logró Diego Llorente acortar distancias tras su remate y desviar un defensor.Hasta el final lo intentaron pero sin acierto, finalizando el partido con una derrota que se pudo evitar, pero los de Fran Alcoy se muestran desacertados en momentos claves. El miércoles nueva prueba, ante otro rival de la Primera RFEF como es el UCAM Murcia.El entrenador Fran Alcoy declaró en la sala de prensa, ” el partido estuvo marcado por un error absurdo y una acción desafortunada. El encuentro fue igualado, pero si cometes esos errores te cuesta el partido como ocurrió el pasado miércoles frente al Linares. Me pareció a ese partido”.

2 R.B. Linense: Kania; Óscar Arroyo, Jesús Muñoz, Fran Morente, Víctor Mena; Masllorens, Chironi; Koroma, Gerard Oliva, Ñito González; Iván Martín. En la segunda mitad también jugaron Jeremy, Dani Lavela, Aly, Loren, Bandaogo, Borja López, Nacho Jáuregui y José Dorrio.

1 Club Deportivo El Ejido: Álvaro Robles; Gabi Ramos (Ramón, m. 56), Mikel Fernández (Luca, m. 71), Fran Serrano (Cato, m. 74), Lucho (Zakaria, m. 56), Diego Simón (Jonxa, m. 46); Tena (Álex Felip, m. 46), Barril (Pablo Checa, m. 72); Higón (Diego Llorente, m. 71), Jorge García (Sergio Pérez, m. 56); Casi (Óscar García, m. 46).

Árbitro: Francisco Expósito Jaramillo del colegio andaluz. Amonestó a los ejidenses Casi (43′), Zakaria (57′) y Álvaro Robles (78′).

Goles: 1-0, m. 50. Ñito González de penalti. 2-0, m. 59. Iván Martín. 2-1, m. 82. Diego Llorente.

Estadio: Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz) ante unos 300 seguidores y con presencia de algunos ejidenses. El presidente Alejandro Bouza presenció el partido en el palco.