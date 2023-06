Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar El Colegio de Economistas estudia las normas de gestión de la calidad de los auditores jueves 22 de junio de 2023 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con el objetivo de facilitar su mejor entendimiento y facilitar la efectiva implementación de las nuevas normas que se han generado con el fin de incrementar la confianza pública El Colegio Profesional de Economistas de Almería ha celebrado recientemente una nueva sesión formativa, en este caso bajo el título de “Las nuevas normas de gestión de la calidad de los auditores: La NIGC 2-ES y la NIA-ES 220 revisada”, impartida por Enrique Rubio Herrera, vocal asesor en la dirección de la oficina Nacional de Auditoría (Intervención General de la Administración del Estado) y Federico Díaz Riesgo, director de Calidad del REA Auditores del Consejo General de Economistas de España, presentados por la decana del Colegio, Ana María Moreno Artés. A mediados del pasado año se publicaron las nuevas normas de gestión de la calidad que serán aplicables a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, con el fin de afianzar la calidad de las auditorias y de incrementar la confianza pública. Con objeto de facilitar su mejor entendimiento y facilitar su efectiva implementación por parte de los auditores y sociedades de auditoría, se han impartido dos sesiones formativas en las que en primer lugar se expusieron las principales características y modificaciones que incorporan las nuevas normas, y se analizaron en detalle los distintos componentes del sistema de gestión de la calidad, que deben diseñarse e implementarse a nivel de firma mediante políticas y procedimientos adecuados para responder a dichos riesgos, a partir del 1 de enero de 2023, de acuerdo con la NIGC 1-ES. En la segunda sesión formativa se abordó la nueva regulación que se exige en relación con la gestión de la calidad en los encargos de auditoría, con arreglo a la NIA-ES 220 (revisada), y que deberán aplicarse a los trabajos de auditoría de cuentas sobre estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2023 y que por tanto serán objeto de aplicación durante 2023 y 2024. Asimismo, se trató la revisión de la calidad de los encargos, cuya importancia y papel como respuesta para responder a los riesgos relacionados con la realización de los encargos se ha incremento, de acuerdo con la nueva NIGC 2-ES. En la sesión se insistió especialmente en los aspectos que resultan novedosos y en los aspectos más problemáticos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas El Colegio de Economistas aclara las novedades para la campaña IRPF de 2022