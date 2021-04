El Ejido diseña el Día Internacional del Libro volcado en el apoyo a escritores locales

viernes 09 de abril de 2021 , 15:56h

Las actividades, en las que se cumplirá con las medidas de seguridad frente al COVID-19, se realizarán hasta el 23 de abril y contarán con la colaboración de las librerías del municipio

El Ayuntamiento de El Ejido ha elaborado un interesante y completo programa de actividades relacionadas con las artes y, especialmente, con la literatura para conmemorar el Día Internacional del Libro, que se celebrará el próximo 23 de abril.



En el marco de esta conmemoración, el municipio ha querido este año hacer un guiño muy especial a la promoción y apoyo a los artistas y escritores locales y provinciales, que “representan un importante pilar cultural para el presente y el futuro de nuestra sociedad”, así lo ha dicho la concejala de Cultura del Consistorio, Julia Ibáñez.



Las actividades, en las que se cumplirá con las medidas de seguridad de la salud frente al COVID-19, se realizarán hasta el 23 de abril y contarán con la colaboración de las librerías del municipio que, además, durante esos días ofrecerán descuentos en la compra de libros.



A este respecto, la edil ha dicho que “hemos diseñado un calendario de propuestas con las máximas garantías de seguridad y cien por cien local, con el que disfrutar de la gran capacidad, creatividad y originalidad de nuestros artistas, escritores, compositores o ilustradores”. De esta manera, y bajo el logo ‘El Ejido Literario’, se ha diseñado un calendario de propuestas original y variado; empezando por el cartel que lo presenta y que ha corrido a cargo de la prestigiosa ilustradora ejidense Carmen Agudo.



Las actividades tendrán como epicentro los días 16 y 17 de abril y, por supuesto, el 23 de abril. Arrancarán con la tradicional entrega de los premios del XXIX Certamen Literario y del XI Concurso de Marcapáginas destinado a los centros de preescolar e Infantil del municipio. Continuará con la presentación de la obra ‘Vivir con banda sonora’, del pianista, compositor, columnista y colaborador de la revista ‘This is rock’.



Este trabajo viene acompañado de una lista de reproducciones que hará al público disfrutar aún más de su lectura. Una obra que muestra como la música que se escucha durante toda nuestra vida no es más que la banda sonora que te acompaña en cada momento “como si formases parte del elenco de una policía en la que el protagonista es cada uno de nosotros”.



El sábado, 17 de abril, el autor e ilustrador afincado en el municipio Álvaro Castro Peña presentará su libro ‘Hearts’, un libro en el que busca la reflexión de las relaciones personales de pareja y entre iguales, de la amistad y del amor platónico, todo ello bajo un único elemento, el corazón.



Para el viernes, 23 de abril, los protagonistas serán los más pequeños quienes cobrarán un mayor protagonismo a través de una actividad online dirigida a las 31 guarderías del municipio. Se trata del cuentacuentos online que vendrá de la mano de Paula Mandarina que mostrará a través de su particular ‘catalejo como las nanas y canciones de falda se convierten en unos pequeños libros ideales para las manitas de los bebés escritos por la gran narradora oral Estrella Ortiz e ilustrados por Nuria Gallardo y que ella interpretará para acercar la lectura de una forma diferente a los más pequeños.



La programación tocará a su fin con una iniciativa muy atractiva como es la lectura continuada de la obra ‘Nada’, de Carmen Laforet, galardonada con el Premio Nadal en 1945 en la celebración del centenario de su nacimiento. Se trata de una obra que denuncia la desigualdad social y el maltrato a través de las relaciones entre sus personajes. Serán los usuarios de la Biblioteca Central, además de profesores de literatura que se han ofrecido voluntarios los que llevarán a cabo la lectura. Ese mismo día, la Biblioteca Central obsequiará con una rosa a todo usuario que efectúe la retirada de un libro.