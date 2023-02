Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Ejido y Balerma celebran el #28F recordando el importante papel de los Ayuntamientos

martes 28 de febrero de 2023 , 20:46h

“Andalucía ya no solo es un referente en lo cultural o territorial, sino que se está posicionando con paso firme en lo económico y en lo social. El Ejido también va recuperando el ritmo y el liderazgo que no debió de perder y camina estable por un escenario de crecimiento, de inversiones y de emprendimiento. Gestión, estabilidad y perseverancia, no hay otro camino”

Góngora ha aprovechado su intervención para “reivindicar una solución definitiva al gravísimo problema de erosión de la playa de Balerma y también que se reconsidere el deslinde llevado a cabo a levante”

Se han entregado reconocimientos a tres vecinos, Ángeles Sampedro, Serafín Muñoz y Ángeles Suárez, por su esfuerzo y contribución al crecimiento de Balerma

El Ejido, 28 de febrero de 2023.- El Parque de El Palmeral de Balerma ha acogido la celebración del 28-F, Día de Andalucía, recordando el 43º Aniversario del día en el que, como pueblo unido, votó en el referéndum de 1980 por la autonomía plena.

El alcalde ha recordado cómo “ese día empezamos a escribir nuestra propia historia como Comunidad Autónoma, con sus ocho provincias, con sus diferencias, sus distancias, sus acentos, sus circunstancias y sus anhelos. Pero con la mejor base posible, el talento y la capacidad de emprendimiento de los andaluces y las andaluzas y un vasto territorio en el que desarrollamos nuestra vida”.

Durante el acto se ha recordado el espíritu de concordia de los andaluces bajo los símbolos que recoge nuestro Estatuto, nos unen y nos definen: la Bandera Blanca y Verde, el Escudo de Hércules y el Himno del padre de la patria andaluza, Blas Infante.

Góngora ha recordado que “el mismo ímpetu y la ambición que hace 43 años nos llevó a alcanzar el autogobierno es el que nos mueve a los gobiernos locales por construir cada día una Andalucía mejor, con pueblos y ciudades que están en continuo crecimiento y modernización, ofreciendo bienestar y oportunidades de vida a las familias. Andalucía, con el notable impulso de los últimos años, ya no solo es un referente en lo cultural o territorial, sino que se está posicionando con paso firme en lo económico y en lo social.

“El Ejido también va recuperando el ritmo y el liderazgo que no debió de perder y camina estable por un escenario de crecimiento, de inversiones y de emprendimiento. Y por ardua que a veces pueda parecer la tarea, no se puede encontrar mejor estímulo que legar un testigo mejor del que recogimos, un municipio con más y mejores servicios y equipamientos y un Ayuntamiento ordenado y solvente en todos los sentidos. Algo que solo es posible desde la buena gestión. Solo con un trabajo constante y bien dirigido podremos seguir aspirando a mejorar las oportunidades económicas, culturales, sociales, educativas, sanitarias o deportivas, entre otras”.

Para Góngora el único camino es el de “la gestión, la estabilidad y la perseverancia, y mejor siempre andarlo juntos porque así no perderemos el tiempo y seremos más convincentes y eficaces”.

Además, que querido mencionar uno de los grandes problemas que preocupan al gobierno local, la erosión del litoral. Ha aprovechado para exigir “agilidad en la consecución de una solución definitiva para la Playa de Balerma y también que se reconsidere el deslinde llevado a cabo a levante, que ya hemos recurrido”.

Reconocimientos

Durante el acto se han entregado reconocimientos a tres balermeros, Ángeles Sampedro Pérez, Serafín Muñoz Jiménez y Ángeles Suárez Rodríguez, por su tesón y esfuerzo por contribuir de manera tan comprometida al crecimiento de Balerma. “Ellos son el reflejo de nuestra tierra, de la gente de Balerma, de El Ejido y de Andalucía, gente con talento, alegre, comprometida, plural, inclusiva y trabajadora”, ha señalado Góngora.