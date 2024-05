Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El empleo, imparable Antonio Martínez Más artículos de este autor Por jueves 09 de mayo de 2024 , 10:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La creación de empleo en España es una buena noticia que nos debe congratular a todos. De momento, ya van 48 meses consecutivos de generación de empleo y, por lo tanto, de alegría. Nuestro país ha superado, tras conocer las cifras de abril, los 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social y 10 millones de esta cifra son empleos que en este momento ocupan las mujeres y eso es fruto de un esfuerzo que nos incumbe a todos y a todas. Ante esta realidad, ante estas noticias tan halagüeñas es difícil permanecer impasible. Estos datos constatan la fortaleza de la economía española cuya previsión de crecimiento sigue al alza pese al contexto internacional de crisis provocado por los conflictos bélicos y las consecuencias de la pandemia que fueron devastadoras para todos los sectores y que aún se trabaja por superar. Con todo, los indicadores nacionales e internacionales muestran la robustez de la economía española y en los próximos dos años vamos a ser de nuevo la economía que lidere el crecimiento en Europa. El empleo crece en España con más fuerza que en otras grandes economías europeas: un 8,9% desde niveles prepandemia, frente al 5% de Francia, el 3% de Italia y el 1,4% de Alemania. Además, somos el cuarto país que tiene más poder de atracción de inversión extranjera. Esto es orgullo de país. Vamos, por lo tanto, en la buena dirección y el Gobierno de España va a seguir trabajando con más fuerza si cabe para seguir generando empleos, para consolidar derechos y, sobre todo, para seguir dignificando la vida de las y los españoles con medidas como el incremento del SMI, de las pensiones o la reforma laboral que ha consolidado derechos de las y los trabajadores. En este punto, me gustaría destacar que 44% de los contratos firmados en abril son de carácter indefinido. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, se han creado 780.000 puestos de trabajo; una cifra muy alejada de los agoreros augurios de las derechas. Desde el PSOE, vamos a seguir trabajando y mostrando nuestro interés en las cosas del comer y a centrar nuestra acción política en los problemas reales de la gente que pasan por tener un empleo de calidad y estable, un salario digno, una atención educativa y sociosanitaria de calidad, acceso a la vivienda y un buen servicio de dependencia. Continuaremos nuestra senda por más obstáculos que las derechas quieran poner. No nos harán retroceder ni nos desviarán de nuestro camino. Antonio Martínez Secretario de Organización PSOE Almería 73 artículos Todos los firmantes