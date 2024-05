Opinión El puente de Pechina Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por viernes 10 de mayo de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde hace años, más de veinte, cada vez que he ido a darle un abrazo a mi querido Paco Gómez Angulo, o he querido subir a Sierra Alhamilla a degustar los buenos arroces que allí se cocinan, o un baño en la aguas termales del balneario con Isidro, siempre he cruzado el río Andarax. Ya digo, más de veinte años haciéndolo, y no se le había ocurrido a ningún partido político, ni Pp ni Psoe, salir con la construcción de un puente que una el Chuche con Pechina. Alabado sea el peticionario, y que el engranaje de la administración asuma la obra, larga, es evidente, pero que los dientes de la máquina le hagan andar en el futuro. Lo que me llama la atención es, ¿por qué ahora? ¿Qué ha ocurrido para que de pronto, sin paños calientes que atenúen el dolor económico de la obra, con la que tiene liada la señora Montero con nuestros dineros, sale el Psoe a la palestra indicando que la diputación provincial haga el puente en cuestión? Que la haga, creo que es un bien para esa parte de la ciudadanía. Lo que no sé es si la responsabilidad del puente cae en manos del presidente de la Diputación, Javier Aureliano. Hay un río de por medio, y creo que otras administraciones tienen mucho que decir. Pero vamos, si el presi se echa para adelante, a por el puente, que no se diga. ¿Y por qué ahora? ¿Tiene algo que ver la construcción del puente con la noticia de una gran urbanización en la falda de Sierra Alhamilla que hemos conocido oficialmente hace unas semanas? Las casualidades en esta vida, cuando la economía y la política están de por medio, me cuesta mucho, demasiado trabajo creerlas. Cientos de viviendas, se habla de quinientas, campo de golf, hotel, en uno de los parajes más bonitos de la provincia. Cerca de la capital, de la playa y del desierto de Tabernas, uno de los paisajes más lunáticos de Europa puede ser un gran atractivo turístico, y especialmente económico. Es de imaginar que un puente que una estas dos zonas que parte el Andarax a su paso por Pechina, les vendría muy bien ante la futura urbanización. Y creo que la administración puede y debe colaborar con la misma. Que se haga el puente. ¿Quién paga el puente? Ese es quid de la cuestión. ¿Quién lo paga? ¿Quién se va a beneficiar del mismo? Están los ciudadanos, cierto, pero estos llevan años y años callados, sin exigir la construcción del mismo, yo entre ellos. El río solo lleva agua días contados al año, y no más de uno, y ahora aparecen los intereses de una urbanización que se anuncia a bombo y platillo, y que va a suponer una inversión millonaria en la zona. ¿Está interesada la misma en la construcción del puente? ¿Le interesa contar con el apoyo de la administración para esa obra? Y la cuestión principal: ¿Estaría dispuesta la empresa a pagar el puente, o quiere que lo paguen los ciudadanos con sus impuestos? Esto nos lleva a la última pregunta, y dedicada al portavoz del Psoe en el palacio de la calle Navarro Rodrigo. Cuando usted le pide, le solicita o le exige al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, el puente de Pechina, ¿está usted pensando en la magna urbanización que se quiere y se va a construir en el municipio? Nos va a decir que no, pero las casualidades, ay, las casualidades. Juan Torrijos Arribas Periodista 136 artículos Todos los firmantes