El entramado empresarial del ‘caso mascarillas’

lunes 21 de junio de 2021 , 07:20h

El político almeriense Óscar Liria, ahora en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por orden de la juez de Instrucción 8 de Barcelona en el marco de la Operación Lúa, pero que popularmente se ha comenzado a conocer como ‘caso mascarillas’, ha dejado en evidencia el amplia entramado empresarial en el que su entorno familiar estaba inmerso.



Liria fue destituido el mismo día de su detención por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –el pasado martes- por el presidente de la Diputación, Javier A. García, y en el pleno extraordinario del viernes, también fue destituido como representante de la institución en diversas empresas públicas.



El primer hecho que llamó la atención es que según información de la UCO, su operativo es relativo al tráfico de estupefacientes, pero se detalla que la ramificación almeriense tiene que ver con la compra de mascarillas y otros equipos de protección contra el covid-19, hecha por la Diputación. Se daba la circunstancia de que en la tramitación de ese contrato, Liria no tenía aparentemente nada que ver, hasta que el presidente de la Diputación confirmó en el pleno del viernes, que fue Liria quien aportó el nombre de la mercantil Azor Corporate Ibérica como posible suministradora, si bien la web de la empresa y en el registro mercantil, ésta tiene un objeto social bien distinto.



Pero resulta que los expedientes que se ha llevado la UCO para su investigación, no tienen nada que ver con drogas, ni con mascarillas, sino con las obras adjudicadas a la empresa Pulconal. Esta mercantil se ha presentado a 29 procedimientos abiertos y solo resultaron adjudicatarios en uno. Asimismo, presentaron oferta para 28 menores y se le adjudicaron 16. Y solo en esas 16 ocasiones resultaron adjudicatarios en 4 años, habiéndose realizado más de 2.000 en ese periodo.



Lo que sí sorprende, es que, por ejemplo, para una obra de obra de 30.000 euros consistente en la renovación de la red de saneamiento de Líjar, se le diera como plazo de ejecución más de siete años.



Otro dato interesante es que Pulconal, es constituía en el año 2013 en Almería capital, a principios de 2016 Óscar es nombrado responsable del área de Fomento en la Diputación, y un año después cambian la sede a Fines y Kilian López Sole sustituye a Diego Martínez González como administrador único y llegan las adjudicaciones.



Como señalamos, si bien la presencia de Liria no está activa en empresas privadas, sí es cierto que su entorno familiar mantiene una vinculación con Kilian López Sole, el administrador único de Azor Corporate Ibérica. El hecho de la mercantil tenga ese nombre y esté domiciliada oficialmente en Barcelona, pudo ser la clave de que desde la Diputación no se advirtiera que pudiera existir algún tipo de relación entre ésta y el diputado natural del Levante.



Un hermano del diputado, Francisco Jesús, era hasta el pasado octubre administrador de Gestoría López Moreno, S.L., una empresa constituida en agosto de 2004, pero el 15 de octubre de 2020, la mercantil pasa a denominarse Corpfam Global Investment, S.L., ampliando su objeto social, y además cambió de administradores, pasando a Kilian López Sole.



Como puede verse en el gráfico, a esa mercantil que cambió de nombre también estaba vinculada Hortensia López, cuñada del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que a su vez es tío de Óscar, y cuyo hijo también fue detenido. Kilian López Solé, resulta ser sobrino de la mencionada Hortensia López, que como hemos indicado, era junto al hermano de Óscar, administradora de la mercantil Corpfam cuando se llamaba Gestoría López Moreno.



A su vez, Rodrigo Sánchez López, está vinculado a la empresa GESA Andalucía 2004, a la que ha estado ligado Óscar, como también han coincidido en Almariyya Gestión y Asesoramiento, donde también estaba su hermano.



El asunto, como puede comprobarse, está muy enmarañado desde su inicio que, como hemos indicado, parte de la investigación por tráfico de drogas a un empresario catalán, que deriva en supuestas comisiones por compra de material sanitario, y acaba centrándose en 16 adjudicaciones menores de obras, a una empresa que tiene como administrador a esa misma persona.