El exdiputado David Bravo sigue pensando que en Almería hay fresas

martes 19 de septiembre de 2023 , 09:15h

David Bravo, abogado y exdiputado de Podemos por Almería, relata en un vídeo viral su decepcionante experiencia en el Congreso y su desconocimiento de la provincia. Descubre sus errores y meteduras de pata en esta reveladora confesión.

El abogado y exdiputado de Podemos por Almería, David Bravo, ha confesado en un vídeo viral su decepcionante experiencia en el Congreso y su desconocimiento de la provincia por la que fue elegido, y a la que no vino ni a recoger su acta.

Bravo, que renunció a presentarse de nuevo en las elecciones de 2016 a pesar de que Pablo Iglesias le ofreció elegir otra circunscripción, ha relatado cómo fue su peculiar campaña electoral en Almería, donde cometió varios errores y meteduras de pata por no haberse informado bien de la realidad local, e incluso demuestra que se sintió víctima de una trampa porque no le dieron la información correcta y luego le exigieron que "apechugara" con los fallos.

Entre otras anécdotas recogidas por Noticias de Almería del vídeo colgado en X por el propio Bravo, éste ha recordado cómo dijo en una entrevista que había que terminar la carretera A-7, cuando ésta ya llevaba acabada dos años "y probablemente yo había llegado por ella a Almería", pero que era lo que ponía el dosier que le habían dado para que se estudiara, y que iba en el asiento del copiloto mientras le hablaban del "microclima" de la provincia, y que él no lo entendía eso del "calor húmedo".

Pero quizá lo más curioso de todas sus declaraciones es que sigue pensando que el cultivo principal de Almería es la fresa, porque hace insistentes referencias a ella en los más de doce minutos que dura el vídeo. Asegura que le recomendaron hablar de la recogida de la fresa en un mitin, cuando él no tenía ni idea de ese tema ni había visto una fresa que no estuviera envasada, que no sabe si la dan los árboles o crece bajo tierra, que él la compra envasada en el Mercadona. No solo eso, en su afán por sincerarse, recuerda que fue elegido "sin haber recogido una fresa" en toda la campaña, mientras que Julio Rodríguez "que hizo un campañón", y fue a quien designó Podemos para encabezar la lista tras negarse él, "si tenía que ir a coger fresas, iba", así como que bebió agua "de una fuente mágica" en referencia a la fuente del Cañillo.

Bravo ha explicado que él se presentó por Podemos por sus ideas sobre libertad de expresión e internet, que son de ámbito estatal, y que no le interesaban las cuestiones provinciales ni territoriales, asegurando que no se tratan cuestiones provinciales (al parecer el entonces diputado y hoy apartado de la primera línea, desconoce temas relativos a las inversiones provinciales en los Presupuestos Generales del Estado, como por ejemplo la A-7, o el Corredor Mediterráneo...). Recuerda también que cuando intentó negociar las leyes en las que se suponía que él era experto, le dijeron que se dejara de tonterías que las elecciones se iban a repetir, y pensó "he venido para nada". Sin embargo, ha admitido que todo eso le restó credibilidad y apoyo entre los almerienses, que le recuerdan sus fallos cada vez que escribe algo en Twitter.

El vídeo de Bravo, que se ha hecho viral en las redes sociales, ha generado todo tipo de reacciones, desde el aplauso por su sinceridad hasta la crítica por su falta de respeto y rigor. Algunos usuarios le han reprochado que se presentara por una provincia que no conocía ni le importaba, mientras que otros le han agradecido su testimonio sobre el funcionamiento de la política y el Congreso.

En el vídeo, Bravo también revela algunos detalles curiosos de su paso por el Congreso, como que puso el abrigo en el respaldo de su silla porque no sabía que había perchero y que eso fue interpretado como un gesto de rebeldía. O que cuando hizo la promesa del cargo tuvo que decir "sí prometo" porque si decía "sí juro" le quitaban 300 euros del sueldo.

Bravo asegura que se sintió más como un manifestante que como un diputado y que lo único que hacían era "hacer gestos" sin conseguir nada. Dice que se aburrió mucho y que no se sentía útil como abogado. Por eso, cuando se repitieron las elecciones, decidió no presentarse de nuevo y volver a su trabajo habitual.

David Bravo es un conocido abogado especializado en derecho informático, propiedad intelectual y libertad de expresión. Ha defendido a varios artistas y activistas acusados de vulnerar los derechos de autor, como el rapero Pablo Hasel o el creador del Partido Pirata. También ha escrito varios libros sobre estos temas y ha participado en programas de televisión y radio.

Según los datos del Ministerio del Interior, Bravo obtuvo 24.823 votos en las elecciones generales de 2015 por la provincia de Almería, lo que le permitió obtener un escaño por Podemos. Sin embargo, en las elecciones de 2016, Podemos perdió ese escaño al obtener solo 19.920 votos.

Almería es una provincia española situada al sureste de la península ibérica. Tiene una población de 716.820 habitantes según el último censo. Su capital es la ciudad homónima, que cuenta con 198.533 habitantes. Su economía se basa principalmente en la agricultura intensiva bajo plástico, el turismo y los servicios.

La carretera A-7 es una autovía que recorre el litoral mediterráneo español desde Cádiz hasta Barcelona. Tiene una longitud total de 1.447 kilómetros. El tramo entre Almería y Murcia se terminó en diciembre de 2014, dos años antes de las declaraciones de Bravo.