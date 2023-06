Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El Hospital de Poniente realiza una sesión de acogida para profesionales de nueva incorporación viernes 30 de junio de 2023 , 12:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta actividad tiene como objetivo ofrecer información sobre la organización del centro y los servicios de atención al trabajador El Hospital Universitario Poniente ha celebrado un acto de acogida dirigido a profesionales que se incorporan por primera vez al centro para reforzar su plantilla durante los meses de verano. En la jornada se han desarrollado seis talleres formativos, para dar a conocer la estructura y organización del centro, así como aquellos servicios que se ponen a disposición del trabajador para facilitar su labor. El acto de acogida ha comenzado con una bienvenida en el Salón de Actos del hospital, en la que han participado el director gerente del centro, Pedro Acosta, la directora enfermera, Consuelo Artero y la directora de Profesionales, Yolanda Guisado. Pedro Acosta ha dado las gracias a quienes se incorporan al centro para garantizar la asistencia en el periodo estival, recordando que “el esfuerzo de todos es imprescindible para garantizar una atención sanitaria de calidad”. Acosta ha subrayado que “el nuestro es un centro con un volumen de actividad muy intenso, pero que a su vez mantiene un ambiente de trabajo muy familiar y cercano, en el que la integración de las nuevas incorporaciones se lleva a cabo siempre de manera fluida”. El acto de acogida para nuevas incorporaciones se organiza anualmente por parte de la Dirección de Profesionales del Hospital Universitario Poniente, con el objetivo ofrecer a quienes llegan a reforzar su plantilla una visión de conjunto de la organización, de manera que se sientan parte activa de sus unidades y servicios y conozcan al mismo tiempo las herramientas a su disposición para llevar a cabo su actividad. En esta edición, la jornada ha incluido la realización de seis talleres, en los que se ha ofrecido información sobre el funcionamiento del Área de Profesionales, el trabajo de la Unidad de Apoyo a la Investigación y Biblioteca; la importancia de la Prevención de Riesgos Laborales y la Vigilancia Epidemiológica; la higiene de manos; así como de las estrategias de Humanización y las buenas prácticas para la Seguridad del Paciente impulsadas por el hospital. El acto de acogida ha concluido con la recepción de las nuevas incorporaciones por parte de los gestores de cuidados y los coordinadores de las diferentes unidades en las que deberán desempeñar su labor, atendiendo a las peculiaridades concretas del trabajo en cada servicio y resolviendo cualquier posible duda de quienes acuden al centro a trabajar por primera vez. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

