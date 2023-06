Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Diputación entrega en Alcolea los diplomas a las participantes en el Programa de empleo a mujeres rurales viernes 30 de junio de 2023 , 12:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La diputada de Igualdad junto al alcalde de Alcolea y alcaldes de tres municipios ha entregado las credenciales La Diputación Provincial de Almería ha entregado los diplomas a las participantes en el Programa de Empleo dirigido a mujeres rurales de los municipios de Berja, Dalías, Laujar de Andarax y Alcolea. 34 mujeres de estos municipios se han formado en el uso de equipos informáticos y en herramientas de técnicas y recursos de búsqueda de empleo o en la redacción de un currículum vitae. Esta mañana, en el Ayuntamiento de Alcolea, se ha llevado a cabo el acto de clausura de esta iniciativa de formación impulsada por el Área de Igualdad de Diputación financiada a través de fondos europeos Next Generation y de la propia institución. La diputada de Igualdad, Nuria Rodríguez y el alcalde de Alcolea, Antonio Ocaña, acompañados por los alcaldes de Dalías, Berja y Laujar de Andarax han entregado las acreditaciones a las 34 mujeres participantes en el curso. Las mujeres han tenido la posibilidad de realizar los siguientes talleres en los cuatro municipios a los que se ha dirigido esta iniciativa: Taller de alfabetización digital, taller de técnicas, recursos y herramientas de búsqueda de empleo y taller de confección de currículum. Nuria Rodríguez ha felicitado a todas las participantes en la propuesta y se ha dirigido a ellas como “un ejemplo y una fuente de inspiración para todos los almerienses. Un espejo en el que mirarnos con orgullo por vuestra entereza, coraje, ilusión y fuerza, por querer mejorar cada día y abriros las puertas del empleo a través de esta formación”. Asimismo, la diputada de Igualdad ha puesto de relieve que este programa “cumple con la premisa más importante para la Institución Provincial y por la que trabajamos todos los días con acciones transversales desde todas las áreas: Igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan. Impulsando la figura de las mujeres rurales, tan indispensable en el desarrollo y prosperidad de nuestra tierra. Trabajando en la igualdad real entre hombres y mujeres”. Por último, Nuria Rodríguez ha destacado que las mujeres rurales de la provincia “sois la columna vertebral que alumbra la vida, las costumbres, la memoria y el corazón de los pueblos de Almería. La Diputación de Almería siempre estará a vuestro lado para seguir fomentando la participación y la formación de la mujer rural. Porque sois el faro de esperanza que desborda de luz todos los rincones de la provincia de Almería”. El alcalde de Alcolea se ha mostrado orgulloso de poder acoger esta clausura y de que las mujeres de su municipio hayan participado en un proyecto que les otorga nuevas capacidades y actualiza sus conocimientos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Alcolea vive por todo lo alto la primera jornada del Festival 'Murmura Alpujarra'