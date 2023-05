Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El levante de la capital se convierte en una isla... otra vez Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 22 de mayo de 2023 , 21:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El levante de Almería se convierte en isla por las lluvias, afectando a barrios como Costacabana, El Toyo, Retamar y Loma Cabrera. ¿Por qué no se soluciona? El levante de la ciudad de Almería ha vuelto a convertirse en una isla como consecuencia de las lluvias, siendo los barrios de Costacabana, El Toyo, Retamar, o Loma Cabrera los más afectados. Si recientemente fue arreglada la desembucadura de la Rambla del Charco, volviendo a ser asfaltada, este lunes ha vuelto a ser cerrada al tráfico por culpa del paso del agua, pero es que además se ha puesto cerrado el paso en la carretera de Níjar a la altura de la residencia Los Ángeles. De este modo, el levante ha quedado aislado, pero eso sí, al poner unas vallas, dejando así en manos de los conductores la decisión de saltárselo asumiento personalmente el riesgo, o darse media vuelta. Ir y volver al centro es imposible, o hacerlo a la propia Universidad, o incluso al cercano barrio de La Cañada. Sorprende que a estas alturas esto, que pasa siempre, no se solucione de una vez por todas. Las soluciones son tan sencillas como la construcción de un puente sobre la carretera de Costacabana, o una plataforma en la carretera de Níjar. En plena campaña electoral resulta sorprende que ningún partido político haya hecho propuestas en este sentido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

