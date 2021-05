Capital El lunes arrancan la remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y su entorno sábado 29 de mayo de 2021 , 09:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los trabajos, con un plazo de ejecución de ocho meses, se ejecutarán en dos fases, la primera de ellas sobre la totalidad de la calle Mariana La remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y su entorno ya tiene fecha: el próximo lunes, 31 de mayo se iniciarán las obras de carácter integral que supondrán la reurbanización de las calles Mariana, Juez y la Plaza de la Administración Vieja. Esta actuación, además de la mejora de la zona a nivel de urbanización e infraestructuras, tiene por objeto aumentar y redimensionar la zona destinada al tránsito peatonal, limitando el tráfico rodado a la calle Juez y restringiendo este sobre la calle Mariana, donde solo se permitirá, concluidos los trabajos, el acceso a los garajes existentes. El inicio de estas obras, con una inversión prevista de 936.609,96 euros y un plazo de ejecución ocho meses, consecuentemente tendrá su afección en el tráfico rodado así como en la zona de aparcamiento, carga y descarga y la limitación del tránsito peatonal a lo largo de todo el ámbito de actuación (2.700 m2). Al objeto de minimizar, en la medida de lo posible, la afección sobre toda la zona, los trabajos que se van a desarrollar a lo largo de los próximos meses se han dividido en dos fases, como así se ha establecido en las reuniones de coordinación mantenidas por las diferentes áreas implicadas con la empresa encargada de la ejecución de los trabajos y la dirección de obra. Primera fase La primera fase de las obras, que se inicia el lunes, se centrará fundamentalmente sobre la calle Mariana, estimándose un periodo de obra para este ámbito de entre dos y tres meses. El sentido del avance de la obra será desde la calle Jovellanos hasta la Plaza de la Administración Vieja, habilitada también como zona de acopios y de maniobra de camiones. Las restricciones de tráfico se limitarán en este periodo a la calle Mariana. De tal forma, quienes circulan habitualmente por esta calle en dirección a la calle Cervantes encontrarán, a partir del lunes, cerrado al tráfico ese recorrido, sugiriendo como recorrido alternativo para continuar por la calle Cervantes, la circulación a través de las calle Pósito y Juez.

El desarrollo de esta primera fase igualmente tendrá su afección al tramo peatonal de la Plaza de la Administración Vieja, donde se ha comenzado a desmontar la zona ajardinada. Inevitablemente también quedará limitada, en su uso actual, como consecuencia de las obras. Para la siguiente fase, culminadas las obras sobre la calle Mariana, quedan pendientes los trabajos propiamente dichos sobre la Plaza de la Administración Vieja y la calle Juez, con una mayor afección sobre el tráfico rodado, tratándose de un punto neurálgico de esta zona de la ciudad. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que el objetivo municipal, asumido por la empresa adjudicataria, la mercantil 'Hormacesa', pasa por agilizar los trabajos y adelantar la conclusión respecto del periodo de ejecución. “De antemano queremos pedir disculpas por las molestias que pueden causar estas obras, necesarias como parte de los planes municipales para mejora de esta parte de la ciudad, en pleno proceso de transformación en el objetivo de recuperar y revitalizar nuestro Casco Histórico”, ha justificado la edil popular. Recordar, por último, que, además del tratamiento superficial, el proyecto de ejecución plantea una actuación integral, incluyendo obras de infraestructura básica que dotarán a la zona de una nueva red de abastecimiento, de saneamiento para la recogida de las aguas, su conexión a la red general municipal y de nuevo alumbrado público, Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

