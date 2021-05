Capital Un millar de almerienses sufren esclerosis múltiple sábado 29 de mayo de 2021 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento iluminará de rojo las fuentes y edificios municipales más emblemáticos de la ciudad para visibilizar a los afectados por esta enfermedad neurológica Almería conmemora mañana domingo, día 30, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurológica que se ha convertido en una de las primeras causas de discapacidad en adultos. De este modo, y a petición de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA), el Ayuntamiento iluminará de rojo las principales fuentes de la ciudad al caer la noche para “dar visibilidad y hacer honor a este colectivo”. En concreto, se teñirán de rojo, color con el que se identifica a esta enfermedad, la fuente de los 103 pueblos, la de la Plaza Virgen del Mar, la del Parque de las Familias y la nueva de calle Santiago. También se iluminará el Auditorio Municipal Maestro Padilla y el Teatro Apolo. Unos mil afectados en la provincia Según datos de AEMA, en la provincia de Almería hay unos mil almerienses afectados por la esclerosis múltiple. “La Esclerosis Múltiple afecta al sistema nervioso central y el confinamiento no sólo ha agravado la situación de los afectados, sino que durante estos meses se han diagnosticado nuevos casos sobre todo en gente muy joven”, explicó su presidenta, Isabel Martínez, durante la presentación, hace unas semanas, de las actividades en torno a este día. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.