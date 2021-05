El Plan de Empleo para la capital que pide el PSOE se estrella

jueves 27 de mayo de 2021

Valverde: "Gracias a la regla de gasto que estableció el Gobierno de España, el alcalde puede pagar facturas pendientes desde 2011"







La portavoz de Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado que “las derechas se unan para impedir buscar una solución al gran problema a los parados de larga duración a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía”. El portavoz del PP, Juanjo Alonso, destacó la gestión del PSOE al frente de la Junta de Andalucía y el nivel de desempleo que alcanzó la Comunidad con ese partido, y también recordó el uso dado a los fondos de formación para el empleo, como el de pago de prostitución y cocaína. También abundó en que los datos de desempleo actuales no son algo exclusivo de Andalucía, ya que está la situación de la pandemia y los datos a nivel estatal.



Valverde ha defendido la moción el que exige al Gobierno andaluz de las derechas la puesta en marcha de nuevos planes de empleo en la capital y que, según el PSOE, estos deben cumplir con tres requisitos. En primer lugar, según ha explicado la portavoz socialista, Adriana Valverde, es necesario orientarlos hacia los colectivos que tienen más difícil volver al mercado laboral, como son los jóvenes, mayores de 45 y de 55 años y personas en situación de desempleo de larga duración, entre otros.



Asimismo, dichos planes “deben perseguir la igualdad real entre hombres y mujeres” y deben ser “a coste cero” para el consistorio, “ante la situación económica que atraviesan las arcas municipales”, ha defendido la portavoz del PSOE en la capital almeriense. “Es urgente reducir las alarmantes cifras de paro en nuestra ciudad, en especial, el paro de larga duración”, ha apostillado Valverde.



Adriana Valverde ha trasladado que “con los datos sobre la mesa, que el desempleo ha aumentado en nuestra ciudad en 4.780 personas” y que son 23.344 personas en paro en la capital, según los datos del Observatorio Argos. La portavoz socialista ha incidido en que el 57% de quienes no tienen trabajo en Almería capital son mujeres y el 60% -casi 14.000 personas- son parados y paradas de larga duración.



“A la vista de su tendencia, este paro de larga duración se está convirtiendo en un problema estructural, por lo que si no se ponen en marcha ya planes de empleo orientados a este colectivo, la situación no hará más que empeorar”. Valverde aconseja a Moreno Bonilla que “deje de presumir de gran gestor” y que “reaccione ante el paro, que es la preocupación número uno de los almerienses”.



“No se puede confiar en alguien que prometió 600.000 empleos para esta legislatura cuando, en realidad, está siendo incapaz de ayudar a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores”, ha señalado la portavoz socialista.



“Se ha demostrado que los planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía y articulados por muchos ayuntamientos son una herramienta muy útil para el conjunto de los municipios andaluces, sin distinción del color político que gobierne”, ha defendido la socialista en el pleno, que ha puesto en valor el trabajo realizado por los gobiernos socialistas en Andalucía quienes “desarrollaron políticas y planes para el fomento del empleo por más de 1.500 millones de euros, generando más de 175.000 puestos de trabajo”.



La portavoz socialista ha lamentado que pese a que Andalucía ha recibido más de 7.000 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la pandemia “ese dinero no está llegando a los ayuntamientos”, una “ineficacia en la gestión” que va más allá de la pandemia, según Adriana Valverde quien asegura que en lo que a políticas de empleo se refiere, el Gobierno de las derechas en Andalucía “dejó sin ejecutar 522 millones de euros en el año 2019 y otros 318 millones de euros más en 2020”. Además, recuerda Valverde que el alcalde y su equipo de gobierno dejaron pasar más de 3 millones de euros del Plan Aire, “un dinero que hubiera salvado la situación a muchas familias almerienses”.



Uso de remanentes

Asimismo , la portavoz socialista denuncia que “el alcalde y su equipo de gobierno destinen más de 5,3 millones de euros para pagar facturas que se remontan algunas a 2011 con cargo a los remanentes”. Recuerda Valverde que “gracias al acuerdo del Consejo de Gobierno de un gobierno progresista se suspendieron los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para 2020 y 2021” y que, continua la portavoz socialista, “no se están empleando inteligentemente para salir de la grave crisis económica y social producida por la COVID19”.



Recuerda también que “los almerienses hemos tenido que pagar en el último año más de 22,6 millones de euros en pago por sentencias judiciales” y que “ya advertimos que el presupuesto de 2020 era irreal y lleva de artificios, como se está demostrando”, apostilla Valverde.

Modificaciones presupuestarias

Asímismo, Valverde ha lamentado que se “elimine recursos económicos de las trabajadoras de ayuda a domicilio” en otra moficación presupuestaria del equipo de gobierno. “Los socialistas hemos estado defendiendo a las trabajadoras desde el primer momento”, ha defendido la portavoz socialista, “y el equipo de gobierno se quita del medio en cuanto ha tenido la oportunidad”.