Almería Ampliar El polen del olivo alcanza niveles medios en Almería Especial afectación en Granada, Córdoba y Jaén jueves 09 de mayo de 2024 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La estación aerobiológica de la Universidad de Granada ha detectado un aumento significativo de polen en la región, especialmente en Granada, Córdoba y Jaén, lo que puede generar problemas para los alérgicos en la provincia de Almería y otras zonas. La semana primaveral ha traído consigo un aumento en la producción de polen del olivo y gramíneas, lo que ha llevado a los expertos a alertar sobre la necesidad de tomar medidas para protegerse de la alergia. Según la estación aerobiológica del departamento de Botánica de la Universidad de Granada, los niveles de polen del olivo han alcanzado niveles extremos en Granada, Córdoba y Jaén, y moderados en Málaga, Almería y Sevilla. En Almería, aunque los niveles de polen no son tan altos como en las provincias mencionadas anteriormente, los alérgicos pueden sufrir efectos moderados. Sin embargo, la unidad especializada de la UGR ha recomendado el uso de mascarillas y gafas de sol en exteriores y mantener las ventanas cerradas en la vivienda y lugar de trabajo para evitar la entrada de este tipo de polen. La situación se mantendrá así durante las próximas dos o tres semanas, ya que algunas floraciones de olivo no han comenzado su ciclo. Los expertos recomiendan a los alérgicos tomar medidas para protegerse, como el uso de mascarillas y gafas de sol, y mantener las ventanas cerradas en la vivienda y lugar de trabajo. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

