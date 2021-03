El PP de Vera lamenta que el PSOE trate de apropiarse de sus ideas

miércoles 31 de marzo de 2021 , 16:36h

El PP de Vera ha mostrado su indignación tras las mociones presentadas por el grupo socialista en el pleno celebrado ayer “al tratarse de proyectos e iniciativas incluidos dentro del programa electoral del Partido Popular y en los que se está trabajando desde el Equipo de Gobierno para ponerlos en marcha durante esta legislatura”, según han transmitido fuentes de los populares veratenses.



Para el PP de Vera “es lamentable la falta de seriedad y de escrúpulos de un Partido Socialista que, tras cuatro años gobernando en coalición con el PA, fueron incapaces de poner en marcha estos proyectos, y ahora que nosotros los hemos puesto encima de la mesa para acometerlos, ellos intenten hacerlos suyos”.



En concreto, se trata de una iniciativa para la creación de un centro de día para personas mayores y un bono social para ayudar a las familias más vulnerables del municipio, ambas propuestas llevadas a pleno por el Partido Socialista de Vera como “novedosas” iniciativas con copyright, según quiere vender malintencionadamente el portavoz Socialista, Martín Gerez.



Con respecto al centro de día para personas mayores dependientes, se trata de una propuesta que el Partido Popular llevaba en su programa electoral y en el que el actual Equipo de Gobierno está trabajando intensamente para hacerlo realidad, pero de una manera seria y rigurosa, atendiendo a los plazos que el desarrollo de una infraestructura tan importante requiere. Se están negociando y barajando distintas posibilidades para su ubicación con la intención de que sea la mejor alternativa para los mayores del municipio, por lo que es totalmente falso, como afirman los socialistas, que el PP de Vera se oponga a este Centro de Día. A lo que nos oponemos es a votar a favor de una propuesta del PSOE que lo único que pretende es apropiarse de una iniciativa surgida desde el Partido Popular, haciendo una oposición que trata de confundir a los vecinos de Vera.



Por otro lado, el Partido Popular ha votado en contra a la propuesta de bono social del agua presentada por el grupo municipal PSOE, por tratarse de un planteamiento muy complejo a la hora de materializarlo.



Por supuesto que el Partido Popular está al lado de las familias más vulnerables y con menos recursos del municipio, pero siendo conscientes de que hay que agilizar la tramitación de las ayudas con un protocolo lo más sencillo posible para que las personas no tengan dificultades a la hora de beneficiarse de ellas.



La implantación de un bono social del agua como propone el PSOE implicaría una modificación en la ordenanza municipal reguladora de la tasa del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua con la complejidad que ello supone.



El Equipo de Gobierno ha puesto en marcha un procedimiento transversal de ayudas, que contempla diferentes tipos de prestaciones, mucho más allá de lo que supondría la bonificación o descuento en la factura del agua como propone el grupo socialista. Unas ayudas financiadas con cargo al fondo social del ayuntamiento y gestionadas directamente por los servicios sociales municipales, que solventará en la medida de lo posible, la pérdida o insuficiencia de ingresos económicos y permita atender las necesidades básicas de la unidad familiar.



Un procedimiento ágil y de sencillo acceso para que todas las personas que se encuentren en situación de necesidad puedan acceder a este conjunto de ayudas económicas.



Las bases reguladoras para acceder a las prestaciones de urgencia social puestas en marcha por el Partido Popular, no solo son más ágiles y sencillas sino que dan cobertura a otras muchas necesidades de nuestros vecinos. No solo contempla la bonificación o descuento de la factura del agua, como se venía haciendo hasta ahora, sino que también incluye ayudas para la adquisición de alimentos, ropa, calzado, productos de aseo personal e higiene, gastos farmacéuticos, material escolar, material informático, acceso a recursos educativos que desempeñen una función de integración de la persona, acceso a cursos de formación ocupacional, gastos derivados del transporte, gastos relacionados con hijos universitarios, alquiler, hipotecas, suministros básicos de electricidad, gas y agua, adquisición de mobiliario y enseres básicos, prótesis dentales, audífonos, gafas, etc.