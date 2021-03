Junta y AndMuPes acuerdan dar visibilidad a las mujeres de la pesca

miércoles 31 de marzo de 2021

La consejera Carmen Crespo anuncia ayudas por 10M€ para adaptar los barcos pesqueros y las instalaciones acuícolas a los turistas





La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Car- men Crespo, la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes), María Ángeles Cayuela, han firmado un “histórico” acuerdo marco en materia de igualdad. Este convenio se articula a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), cuya presidenta, Lourdes Fuster, ha participado también en la firma. Carmen Crespo ha destacado que, a través de esta herramienta, se “dará visibilidad a las mujeres de la pesca” e impulsará una “formación específica con nuevas tecnologías que permita afrontar el futuro como tenemos que hacerlo”.



La titular del ramo ha apuntado que las mujeres “pueden aportar mucho” al sector pesquero y acuícola andaluz y ha puesto en valor el interés de este co - lectivo por contar con “la formación necesaria” para mejorar su posición profe- sional y acceder a los puestos de decisión. “Lo más importante en estos mo- mentos es que las mujeres del sector de la pesca decidan conjuntamente con la Consejería aquellas cuestiones que tienen que ver con ellas”, ha recalcado Crespo. Al respecto, la consejera se ha referido a la inclusión de AndMuPes en el Consejo Asesor Pesquero como ejemplo del “compromiso del Gobierno an- daluz con las mujeres”.



Por otro lado, Carmen Crespo ha anunciado que el Gobierno andaluz pondrá al servicio del sector pesquero y acuícola andaluz un presupuesto de 10 millo- nes de euros para ayudas de acompañamiento al Decreto de Pesca-Turismo para que las empresas armadoras, almadrabas y de la acuicultura puedan adaptar sus instalaciones a las nuevas actividades complementarias. Esta nor- mativa, que próximamente se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de An- dalucía (BOJA), hará posible que las personas interesadas en “ver al sector en acción” puedan conocer de primera mano cómo trabajan los profesionales del mar y visitar instalaciones acuícolas o que albergan actividades relacionadas con la pesca como, por ejemplo, las fábricas de hielo.