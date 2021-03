El PSOE lamenta la falta de un Protocolo Antidesahucios para las viviendas municipales

miércoles 31 de marzo de 2021 , 16:33h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Villanueva: “Nos queda la satisfacción de que gracias al PSOE al menos existe este documento para proteger en parte a los inquilinos del mercantilismo del PP”







El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Eusebio Villanueva, ha lamentado "la falta de valentía" del equipo de gobierno del Partido Popular para sacar adelante un Protocolo Antidesahucios de las viviendas municipales que incorpore ciertas garantías de protección social, tras su aprobación hoy en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal 'Almería XXI', con la abstención del PSOE.



"Desde el PSOE no podemos apoyar un protocolo que olvida el papel fundamental que deben jugar los Servicios Sociales Municipales, antes de pedir a una familia que abandone una vivienda en alquiler del Ayuntamiento, pero, por lo menos, nos queda la satisfacción de saber que, gracias a nosotros, existe este documento para proteger, en parte, a los inquilinos de la política mercantilista del PP”, ha manifestado Villanueva.



A este respecto, ha criticado el hecho de que el PP, "después de varias reuniones y de haber dilatado el proceso innecesariamente, ahora presente un protocolo donde nuestras propuestas han quedado tan resumidas que el documento queda completamente desvirtuado, sobre todo, porque exime a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de toda responsabilidad en el proceso y deja tan poco definidos los pasos a seguir para evitar un desahucio, que su interpretación queda abierta a cómo quiera aplicarse".

Viviendas de Costacabana

De otro lado, el concejal del PSOE, Eusebio Villanueva, ha lamentado que la empresa municipal 'Almería XXI' haya sacado ahora a concurso la promoción de viviendas en Costacabana que se encontraba inmersa en un proceso judicial y cuya financiación fue llevada a pleno el pasado martes 23 de marzo y posteriormente retirada, a petición del PSOE. "No entendemos qué se oculta detrás de esto, ya que podrían haberlo hecho así desde el primer momento y no intentar sacar adelante su financiación tratando de ocultar información al Interventor y al Secretario", ha señalado.



Asimismo, ha criticado el hecho de que "para el PP pese más el interés económico que el de los almerienses", tras la negativa de los responsables de la empresa municipal a aceptar la propuesta del PSOE de limitar la baja permitida en las ofertas a un 10 por ciento. Por el contrario, las empresas que concurran podrán hacer propuestas por un importe de hasta un 30 por ciento menos del coste total previsto por el Consistorio. "Es lo mismo que ha sucedido con los dos proyectos adjudicados esta mañana, uno para la segunda fase de viviendas de la Avenida Vilches, y otro para la construcción de un edificio de aparcamientos en la calle Arráez, donde se han permitido bajas desorbitadas, de hasta el 40 por ciento del coste de licitación, que van en contra de la calidad de los trabajos", ha manifestado.

Locales para emprendedores

El Consejo de Administración de 'Almería XXI' ha contado con la presencia también del concejal socialista Pedro Díaz, quien ha criticado el hecho de que, de los 14 locales que la empresa municipal ha puesto a disposición de emprendedores, sólo haya cedido 6 y únicamente para 3 proyectos. "Si de verdad el alcalde pretende fomentar el emprendimiento, debería haberse esforzado para que todos los locales con los que dispone el Ayuntamiento se hubieran ocupado", ha expresado Díaz. Además, ha reclamado que, en adelante, se limite a un máximo de 2 el número de locales que puedan ser cedidos a un mismo proyecto, con objeto de que la iniciativa favorezca a la mayor cantidad de emprendedores.

Almería Alquila

Por último, el concejal del PSOE Pedro Díaz, ha lamentado "el escaso compromiso del equipo de gobierno del Partido Popular con las necesidades de vivienda de los almerienses", que, a su juicio, se demuestra en el hecho de que la empresa municipal 'Almería XXI' funcione "como una promotora más, aplicando en su gestión criterios puramente mercantilistas".



"No podemos entender que algunas de las propuestas del PSOE más interesantes para convertir esta empresa municipal en ese motor que la ciudad necesita para rehabilitar viviendas, fomentar el alquiler y llenar de vida espacios abandonados por las políticas del PP, como el Casco Antiguo o el Centro, hayan caído en saco roto", ha lamentado. A su juicio, "esto confirma la nula capacidad del alcalde y de los concejales de su equipo de gobierno para ver las necesidades reales de los almerienses y dar respuesta a sus demandas".