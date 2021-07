El PP exige a Sánchez elevar la categoría de los partidos judiciales de Roquetas y El Ejido

sábado 17 de julio de 2021 , 16:00h

Los diputados del PP de Almería preguntan por el retraso del Gobierno socialista tras la recomendación de hace dos años del Consejo General del Poder Judicial





El Partido Popular ha vuelto a reclamar al Gobierno de Sánchez la elevación de categoría de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido para que sean servidos por Magistrados, tal como el Consejo General del Poder Judicial recomendó hace ya dos años por las especiales circunstancias de estos partidos judiciales.



“Desde el PP consideramos que esta elevación es una absoluta prioridad y por ello la hemos solicitado en diversas ocasiones. Pero vemos que nuevamente Almería, y la comarca del Poniente, es despreciada por el Gobierno de Sánchez, que lleva dos años con esta necesidad sobre la mesa sin tomar medidas y no entendemos por qué”, afirma el diputado nacional Juan José Matarí.



Por ello, los diputados populares por Almería han registrado una pregunta a la Mesa del Congreso en la que destacan que “los partidos judiciales más complejos de la provincia de Almería, son los de los municipios de El Ejido y Roquetas de Mar. Así lo destacan, año tras año, en sus memorias, el TSJA, la Audiencia Provincial de Almería, los Decanos de los Jueces de ambos partidos judiciales, los colegios de Abogados y Procuradores, además de otros operadores jurídicos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no dejan de solicitar el aumento de la planta judicial y, de forma insistente que los Juzgados de estos partidos judiciales sean servidos por Magistrados”.



El grupo popular pregunta en el escrito cuáles son las razones por las que el Ministro de Justicia no ha establecido aún que los Juzgados de Roquetas de Mar y El Ejido sean servidos por Magistrados, tal y como recomendó el Consejo General de Poder Judicial en 2019 y si está prevista esta decisión, que le compete de acuerdo con la Ley de Demarcación y Planta Judicial.



“Desde el Partido Popular vamos a seguir impulsando esta medida que llevamos reclamando varios años y que ha sido apoyada por los propios ciudadanos, por los plenos de ambos Ayuntamientos, por el Colegio de Procuradores, el Colegio de Abogados, por la Audiencia Provincial, los jueces decanos de El Ejido, Roquetas de Mar y Almería y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además del citado informe del Consejo General del Poder Judicial y de los principales actores jurídicos de Almería, con quienes el Partido Popular de Almería está manteniendo diversas reuniones, precisamente para poder impulsar las necesidades más urgentes, entre las que los propios profesionales nos han destacado ésta”, afirma Juan José Matarí.



Para el diputado nacional, “no se entiende que el Gobierno de Sánchez haga oídos sordos a este clamor, para unos partidos judiciales que cuentan. con una población superior a los 150.000 habitantes durante el periodo estival, con un número de nuevos asuntos muy elevado a lo largo del año, especialmente complicados y relacionados con el comercio internacional, el narcotráfico o con el comercio de personas entre otros”.



El diputado reclama así “el mismo compromiso por parte del Gobierno de Sánchez para con los juzgados de la provincia que ha demostrado la Junta de Andalucía”, la cual ha destinado a Almería, dentro del Plan de Reactivación de la Administración de Justicia, un total de 576.000 euros en refuerzo de personal para descongestionar 20 juzgados, entre ellos los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar.