El PP pedirá en el Senado un estudio de viabilidad de un tren de cercanías en el Bajo Andarax

sábado 06 de marzo de 2021 , 12:48h

Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez se han reunido con el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, y concejales del equipo de gobierno para analizar las demandas del municipio al Gobierno Central









Los senadores del Partido Popular de Almería Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han mantenido una reunión en el municipio de Huércal de Almería con el alcalde, Ismael Torres, y concejales del equipo de gobierno, en la que Torres les ha agradecido que sean “la voz de los huercalenses en el Senado”, así como que trasladen a la Cámara Alta las necesidades que tiene la localidad en infraestructuras que dependen del Gobierno Central.



Tras escuchar las demandas más importantes, Luis Rogelio Rodríguez ha anunciado que el PP va a registrar en el Senado una Proposición No de Ley en la que se va a solicitar que se ejecute el estudio de viabilidad con el fin de establecer un servicio de tren de cercanías que beneficie a la comarca del Bajo Andarax.



Esta iniciativa, como ha explicado el senador del PP, ya se ha puesto sobre la mesa en más ocasiones en reuniones que se han mantenido con el Ayuntamiento de Almería y con los Ayuntamientos del Bajo Andarax, una infraestructura que para Ismael Torres es prioritaria y que también apoyan la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, y la de Benahadux, Noelia Damián, con el objetivo de construir un ramal que una la comarca con la capital almeriense.



Para Luis Rogelio Rodríguez la conexión de todos estos municipios con la capital por tren de cercanías supondría un “paso muy importante para su desarrollo”, y como no también para Huércal de Almería, un municipio que año tras año crece y que actualmente cuenta con una población superior a los 18.000 habitantes.



Por otra parte, el senador del PP se ha referido a otros proyectos como el nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad, presupuestado por el Gobierno de España, y del que ha dicho “vamos a estar muy pendientes para que se cumpla con el compromiso y con el presupuesto porque Huércal de Almería se merece un cuartel digno para sus guardias civiles y para nuestros vecinos”.



También se ha analizado la necesidad de que el Gobierno ejecute cuanto antes el tercer carril de la A-7 entre Roquetas de Mar y Almería, sumando además una ampliación del tramo para que el carril llegue hasta los accesos a Huércal de Almería y Benahadux tal y como se solicitó en el pleno municipal. En materia de carreteras también se ha puesto sobre la mesa la conexión de la A-92 con la capital, otra infraestructura que beneficiaría a Huércal de Almería, y en materia de transportes la conexión de la localidad con Almería capital mediante autobús.



Por su parte, el alcalde huercalense Ismael Torres ha manifestado el “abandono” del Gobierno de España hacia la localidad y ha recordado que, a pesar de la pandemia y de los meses tan complicados por los que hemos atravesado “el Ayuntamiento de Huércal de Almería no ha recibido ni un solo euro de los Fondos Covid prometidos por Pedro Sánchez”.



“Gracias a mi equipo de gobierno en Huércal de Almería los vecinos han sentido el aliento y el apoyo de su Ayuntamiento. Nosotros nos hemos volcado con aquellos que peor lo están pasando y todo lo hemos hecho sin ninguna ayuda del Gobierno de España. Además, tenemos que agradecer a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Almería su ayuda en estos meses en los que nos han tendido la mano para todo lo que hemos necesitado”, ha explicado.



Por último, Ismael Torres ha pedido a los senadores del PP que sigan reclamando el apoyo del Gobierno a todos los proyectos que Huércal necesita para seguir avanzando con el fin de que los vecinos tengan una mejor calidad de vida que es lo que se pretende desde la corporación municipal.