El PP pedirá la conexión del Puerto con la A-7

martes 31 de enero de 2023 , 20:00h

El Grupo Municipal Popular presentará una moción al Pleno Ordinario de este viernes, 3 de febrero, instando al Gobierno de España a que redacte este año el proyecto de acceso rodado al Puerto de Almería desde la Autovía A7, para que las correspondientes obras de infraestructura se puedan licitar lo antes posible. Además, los populares también elevarán una segunda moción al Pleno en la que instan al Gobierno de España a tomar medidas urgentes para abordar los graves problemas que afectan a las autoescuelas almerienses, principalmente por el retraso en la realización de los exámenes prácticos. Esta segunda moción también incluye a las escuelas particulares de conductores entre los sectores afectados que se beneficiarían de la extensión de la bonificación extraordinaria en el precio de venta de los carburantes.

La portavoz del Grupo Municipal Popular y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha presentado dos iniciativas ante el Pleno Ordinario que se llevará a cabo el próximo viernes, instando al Gobierno de España a que redacte un proyecto de acceso rodado al Puerto de Almería desde la Autovía A7, para que las correspondientes obras de infraestructura se puedan licitar lo antes posible. Además, también se reclama del Gobierno de España que tome medidas urgentes para abordar los graves problemas que afectan a las autoescuelas almerienses, principalmente por el retraso en la realización de los exámenes prácticos. Estas reivindicaciones y peticiones son consideradas "justas" tanto para mejorar la infraestructura local y provincial, como para mejorar los servicios que prestan los colectivos como es el de las autoescuelas, por lo que se solicita el apoyo de los grupos de la oposición.

“Está plenamente consensuado en el conjunto de la sociedad almeriense, la necesidad de que el Puerto de Almería cuente con un acceso viario directo a la A7 con el doble objetivo de conseguir, por un lado, la mayor eficiencia en la gestión de la actividad portuaria, independiente de los condicionantes del día a día de la ciudad, y por otro, liberar a la propia ciudad de las servidumbres de la actividad portuaria”, esgrimen los populares en su primera moción, subrayando la presión circulatoria que existe en el entorno del Puerto, “una tensión que estrangula el futuro crecimiento del Puerto y que aboca a la ciudad a situaciones poco deseables en cuanto al tráfico y que se hace especialmente palpable en la época estival, con retenciones que hacen dificultosa la entrada y salida de Almería con el consiguiente bloqueo de una de las principales arterías de la ciudad: la Vía Parque”, ha explicado Martínez Labella.

“Desde hace años se viene reclamando al Ministerio una solución a este problema. Es objetivo prioritario independizar el acceso de la actividad portuaria y alejarlo del barrio de Pescadería-La Chanca, comprimido por unas complejas y excesivas redes rodadas que no solamente ocupan un espacio que el barrio y la ciudad necesita, sino que producen ruido y contaminación, generando un medioambiente de muy baja calidad”, ha descrito la portavoz popular, recordando como estos factores, unidos a la congestión causada por la ininterrumpida circulación de vehículos ligeros, camiones de sólidos a granel, especialmente yeso, de productos hortofrutícolas, etc, ha influido de manera determinante en la delimitación de este área como zona de bajas emisiones”.

Sin embargo, “nada puede ser más decisivo para conseguir este objetivo como implementar un acceso directo que libere a la ciudad de Almería de este gran lastre”, ha demandado Martínez Labella, quien ha recordado a su vez que se encuentra en fase de elaboración por parte de la Unidad de Carreteras del MITMA (Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana) el estudio que avanzará las distintas propuestas de hagan factible la ejecución de ese enlace.

Es en este contexto donde los populares reclaman “participar de una decisión trascendental para la ciudad y un compromiso del Gobierno Central para que, una vez concluido dicho estudio, se de continuidad, en el más corto espacio de tiempo, a la redacción del proyecto y la licitación de las obras”, con una alternativa, que entienden los populares, “que deberá ser ambiciosa y que, de una vez por todas, diferencie la conexión del puerto de la conexión de entrada a la ciudad, para que la Vía parque pase de ser una vía de tráfico intenso de paso, a una vía amable que será clave para la futura Operación Puerto Ciudad”.

En este sentido ha aplaudido la iniciativa lanzada por el Puerto, a través de la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, de anticipar, si es que el Gobierno de España no lo tiene contemplado dentro de sus presupuestos para 2023,fondos propios para sacar a licitación el proyecto para esa conexión directa con la A7”, siendo este el segundo de los aspectos y petición que recoge el PP en su moción

Apoyo a las autoescuelas

En una segunda moción presentada hoy el Grupo Municipal Popular viene a apoyar las demandas de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería {Asoproal), reclamando la adopción de medidas extraordinarias y urgentes que den una solución definitiva a los retrasos acumulados en la convocatoria de exámenes, y la inclusión de las autoescuelas en el Real Decreto que les permita mitigar el encarecimiento del combustible.

Denuncian los populares que “conocida la crítica situación de las autoescuelas almerienses desde hace meses, donde sus alumnos debían esperar no menos de cuatro meses para poder realizar el examen de circulación, por la falta de examinadores, no cubriese las bajas que se producían, tanto por jubilación como por incapacidad temporal, reducen prácticamente a la mitad el número de examinadores disponibles y alargan listas de espera”, una situación ante la que el Gobierno permanece “impasible y desemboca, en muchos casos, en que profesionales del transporte, o simplemente trabajadores que necesitan del requisito del carnet de conducir, pierdan su oportunidad de empleo por no poder optar a examinarse”, ha censurado Martinez Labella

Según ha trasladado la portavoz del Grupo Municipal Popular, “actualmente, los alumnos pendientes de examinarse de circulación en toda la provincia asciende a 6.159 alumnos, de los que aproximadamente un 60 por ciento son de Almería capital, existiendo solo nueve personas para hacer exámenes de circulación, que es donde radica el colapso. Nueve examinadores para 6.159 alumnos”, ha criticado

“La situación descrita no es única de Almería, pero si que en nuestra ciudad y en nuestra provincia es más crítica si cabe”, denunciaba Martínez Labella, señalando una vez más al Gobierno por “ignorar” las reiteradas demandas de un colectivo como Asoproal, cuyo malestar es hoy mayor después que las autoescuelas hayan sido excluidas del Real Decreto por el que se bonifica el precio del carburante a los profesionales del transporte, taxis y vehículos de alquiler con conductor”.

“Obvia el Gobierno del Señor Sánchez que el sector de las autoescuelas da trabajo directo a más de 35.000 familias en toda España, que es un sector vital para la vertebración territorial y la formación vial de la ciudadanía, y que desempeña una labor auxiliar del transporte porque forman a los conductores de los vehículos pesados y también les imparten el CAP de mercancías y viajeros”

Para los populares “las decisiones del Ejecutivo abocan a las autoescuelas a una situación difícilmente sostenible. Sin examinadores, sin ayudas ante una crisis generalizada, sin medidas sobre el sector de las autoescuelas, la economía almeriense se ve lastrada, toda vez que Almería tiene en el transporte de mercancías una de las grandes alternativas para la generación de empleo, y arrastra con ello a nuestros jóvenes a que tengan muchas dificultades para obtener su primer carnet de conducir.”