El PP recuerda que el Gobierno de Sánchez ha paralizado y retrasado las obras del AVE

martes 06 de abril de 2021 , 18:02h

Hernando: "Es una provocación que el PSOE de Almería anuncie inversiones para el AVE que no se van a cumplir"





El senador del Partido Popular de Almería, Rafael Hernando, ha tachado de “provocación” que el PSOE de Almería se jacte de grandes inversiones referentes al Corredor Mediterráneo cuando lo único cierto en la ejecución de esta infraestructura en la provincia es el anuncio por parte del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de retrasar como mínimo hasta 2026 la llegada de la Alta Velocidad a Almería.



Hernando pide al PSOE que no anuncie como “reales” unas inversiones presupuestarias que lamentablemente no se van a cumplir y recuerda a los socialistas que con Pedro Sánchez en el Gobierno de España ya se han perdido 348 millones de euros del AVE y 7.000 empleos en la provincia.



El senador popular afirma que otra tónica de este Gobierno ha sido “paralizar y retrasar las obras en todos los tramos” lo que demuestra que para Sánchez y Ábalos la llegada de la Alta Velocidad a Almería no es una “prioridad”.



“Es lamentable que el PSOE de Almería alardee del dinero presupuestado cuando saben perfectamente que no lo van a cumplir porque en 2019 de los 145 millones de euros presupuestados para esta infraestructura en la provincia solo se invirtieron 25 y en 2020 de 273 millones solo ejecutaron 45”, explica.



Rafael Hernando pide a los socialistas que dejen de “engañar a los almerienses” y reconozcan que la gestión del Gobierno de Sánchez está siendo un “lastre” para la llegada del AVE. “Exigimos al PSOE de Almería que deje de mentir, reconozca los retrasos en esta obra prioritaria para la provincia y pida perdón a los almerienses”, afirma.



Por último se ha referido a los datos de paro conocidos hoy y ha señalado que si son malos es debido a los retrasos e incumplimientos del PSOE. “Si hubieran puesto en marcha todo lo que llevan años diciendo que van a hacer Almería no estaría hoy a la cola, sino que estaría a la cabeza en creación de empleo”, ha finalizado.