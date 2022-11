Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE acusa a Fernández-Pacheco de minimizar la desecación de las Salinas

jueves 03 de noviembre de 2022 , 13:35h

Sánchez Teruel: “Ustedes son capaces de cruzar con canalizaciones la ciudad de Almería para unir la Pipa y San Cristóbal, pero no pueden hacer una tubería de 50 metros para llevar agua a Las Salinas”

El parlamentario del PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha lamentado que el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el almeriense Ramón Fernández-Pacheco, haya minimizado la “catástrofe ecológica” causada este pasado verano por la desecación del humedal de Las Salinas de Cabo de Gata, que provocó que miles de aves migratorias no pudieran acudir a este espacio natural, habitual en su ruta. Concretamente, durante la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Parlamento de Andalucía celebrada este miércoles, en la que Sánchez Teruel preguntó por esta cuestión, el consejero aseguró que “en este suceso no ha muerto ningún ave, simplemente cuando las aves han ido a anidar allí y no había [agua], pues se han ido a otros espacios”.

A la vista de esta afirmación, Sánchez Teruel ha lamentado la “nula sensibilidad ambiental” del consejero y ha recordado, ante la falta de agua y alimento en Las Salinas, las aves que venían pasando el verano en este enclave se vieron obligadas a buscar alternativas, lo que generó estampas como la aparición de flamencos “deambulando” por zonas urbanas de todo el Levante almeriense, “desorientados y con síntomas visibles de agotamiento”.

Sánchez Teruel ha lamentado el “desdén” con el que el Gobierno andaluz viene tratando este asunto, hasta el punto de que “no ha parecido importarles siquiera el retraso en las obras de reparación de la galería que colapsó, lo que sigue sin permitir que el agua del mar vuelva al humedal”.

El diputado del PSOE de Almería ha criticado que las obras de reparación de la galería no se encuentren todavía finalizadas, “pese a que se nos dijo que estarían acabadas para finales de octubre”. “El domingo visité la zona cero y me dijeron los vecinos que a esto aún le queda, que va para largo”, ha lamentado.

El representante socialista ha subrayado que el daño ambiental que se ha producido en Las Salinas es “equiparable a un incendio forestal”, ya que se ha destruido un ecosistema, y ha acusado al Gobierno andaluz de “inacción”. A su juicio, el Gobierno andaluz nada tiene que ver con el colapso que se produjo en la galería de alimentación que está en el origen del daño, pero “sí tiene responsabilidad por cómo reaccionó cuando tuvo conocimiento del colapso hídrico”. “Consejero, piense en un incendio, ¿se imagina conociendo la existencia de un fuego y no dando las órdenes para apagarlo, dejando a los propietarios de los terrenos la responsabilidad de apagarlo y mientras tanto usted permanecer esperando? ¿Verdad que no se lo imagina? Pues eso es lo que han hecho, no actuar, dejar que actúe la empresa que tiene allí la actividad salinera”, le ha reprochado.

Sánchez Teruel ha mantenido que el Gobierno andaluz “debió tomar la iniciativa y actuar por emergencia”. En este punto, ha recordado que “en tres semanas, el Gobierno andaluz ha declarado la emergencia por la sequía y ha iniciado las obras para generar agua para los regantes en las depuradoras de Roquetas de Mar y El Ejido; son ustedes capaces de cruzar con canalizaciones la ciudad de Almería para unir la Pipa y el Cerro de San Cristóbal; pero, por lo visto, no son capaces de hacer 50 metros de canalización para que entre agua a Las Salinas mientras la empresa salinera repara la galería de alimentación obstruida”.