El PSOE advierte que todavía no hay Plan de Playas en la capital

miércoles 14 de julio de 2021 , 10:26h

Carmen Aguilar denuncia el perjuicio para los terceros que prestan los servicios de temporada como los puestos de helados, piraguas, biblioplaya o hamacas









El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha lamentado que, casi dos meses después del arranque oficial de la actual temporada de playa, el equipo de Gobierno municipal todavía no haya sido capaz de obtener la aprobación del Plan de Playas correspondiente a 2020-2023. La falta de este documento está provocando “numerosas carencias en plena temporada alta para el turismo y el disfrute de los almerienses de sus playas”, según ha denunciado la concejala socialista Carmen Aguilar.



“Tenemos las mejores playas de España, pero no los mejores servicios”, ha señalado Aguilar, quien ha reprochado al equipo de Gobierno del PP su “dejadez” a la hora de gestionar “uno de nuestros mejores recursos turísticos”. “Desde hace 18 años, este ayuntamiento gobernado por el PP invierte poco en nuestras playas, pero sobre todo, lo hace tarde y mal”, ha asegurado.



La edil del PSOE ha explicado que, pese a que estamos a mitad del verano, la ciudad de Almería aún no tiene el Plan de Playas aprobado definitivamente por la Junta de Andalucía, una circunstancia ante la cual el alcalde de la capital “no protesta”. “El alcalde de Almería parece ser reivindicativo con todos, menos con sus compañeros de partido, a los que no les ha reclamado por una situación que está teniendo repercusiones muy negativas para nuestras playas”, ha criticado.



Entre las consecuencias más duras de este retraso está el perjuicio que les está causando el Ayuntamiento a los terceros que prestan los servicios de temporada, como son los puestos de helados, la bibioplaya, el alquiler de hamacas, tumbonas y sombrillas de El Toyo, la ecoaula de la playa de San Miguel de Cabo de Gata o la zona de varada temporal de piraguas de La Fabriquilla.



“Como no se tiene aprobado todo el plan playas, el procedimiento para licitar estas concesiones ni siquiera está terminado”, explica la concejala del PSOE, quien detalla que las solicitudes podrán presentarse hasta el día 15 de julio, pero después tendrán que celebrarse las mesas de contratación, valorar las propuestas presentadas y adjudicar cada uno de estos servicios. “Teniendo en cuenta que tendrán que desmontar a finales de septiembre, la temporada de 2021 se puede dar ya por perdida, justo en un año en el que tanto se necesitaba, por la pandemia”, ha valorado. En este sentido, señala, como ejemplo, que las casetas helados tienen que contratar servicios de agua y luz. “¿Para cuánto tiempo, ni para un mes? Con unas tasas anuales que tienen que pagar por la conexión, que son como mínimo de 1.500 euros, es fácil que la del 2021 desde luego ni la recuperen”, ha detallado.

Otros servicios

“A este paso, los almerienses no vamos a poder tomarnos ni un helado este verano en la playa, pero también lo tendremos más difícil para utilizar los aseos, ya que se han eliminado hasta siete, afectando los recortes a las playas de San Miguel, Nueva Almería, Costacabana y Cabo de Gata, mientras que El Toyo y La Fabriquilla no tendrán ni uno disponible”, ha enumerado Aguilar, quien considera que el equipo de Gobierno del PP debería ofrecer explicaciones ante esta reducción “injustificable”.



Asimismo, la responsable socialista ha expresado sus quejas por la falta de información sobre las playas, que dificulta su uso por los almerienses y quienes visitan la ciudad. “La app de playas, un servicio que los almerienses están pagando con sus impuestos, no está disponible”, ha señalado, antes de recordar que esta aplicación está costando este año casi 4.000 euros. “A pesar de tener las mismas funciones, nos está costando 1.500 euros más que el año anterior y, para colmo, ni siquiera está en marcha”.



En cuanto a la página web del Ayuntamiento de Almería, la información sobre las playas que ofrece es la referente a 2019, “cuando incluso es de un plan distinto al vigente”. “¿Qué información les damos a los turistas que consultan la página del Ayuntamiento, la de hace dos años?”, se ha preguntado.

Quejas ciudadanas

Son muchas las quejas ciudadanas por el estado de las playas de la capital debido al “reducido horario de los socorristas, demasiada suciedad, cables sueltos, tuberías al aire, arquetas abiertas, señales oxidadas, falta de mantenimiento en las duchas con tablones rotos y los problemas de balizamiento en la playa urbana de Cabo de Gata, donde confluyen barcos y bañistas”, ha enumerado la concejala del PSOE.



Aguilar lamenta que el PP del Ayuntamiento no haga “nada por solucionar los problemas que son de su competencia ni tampoco por presionar a la Junta de Andalucía, para que haga lo propio con los que le corresponden”.