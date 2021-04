El PSOE Andaluz se queda fuera del apoyo parlamentario al trasvase del Tajo-Segura

jueves 22 de abril de 2021 , 15:01h

Ramón Herrera ha defendido una Proposición No de Ley en la que se pide paralizar la reducción y modificaciones de las condiciones del trasvase Tajo-Segura porque según ha manifestado “nos va en ello el empleo y el desarrollo de la provincia de Almería”







El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Ramón Herrera se ha mostrado hoy satisfecho después de que el Parlamento Andaluz se haya sumado a la defensa del Trasvase Tajo-Segura, un apoyo más que se añade a la alianza que se selló el pasado lunes en la Delegación del Gobierno Andaluz en Almería cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, firmaron un acuerdo institucional en defensa del mantenimiento de un trasvase que lleva 42 años funcionando correctamente y que ha sido capaz de generar un importante crecimiento económico en la provincia de Almería.



Este apoyo de la Cámara Andaluza se ha logrado gracias al voto a favor de todos los grupos políticos excepto del Partido Socialista, que se ha abstenido, y de Adelante Andalucía que ha votado en contra de instar al Gobierno de España a que no ponga obstáculos para que el agua del Tajo-Segura llegue al norte de nuestra provincia.



En el debate de esta iniciativa, el parlamentario almeriense ha pedido paralizar la reducción y modificación de las condiciones del trasvase Tajo-Segura porque según ha explicado “nos va en ello el empleo y el desarrollo económico y sostenible de la provincia de Almería”.



Ramón Herrera ha lamentado que a pesar de que Almería cuenta con la agricultura más sostenible de España el Gobierno de Sánchez haya mostrado su intención de reducir un 30% el trasvase, en base a criterios ideológicos y no técnicos, una medida que afectaría a miles de andaluces pero también a más de dos millones y medio de españoles que tendrían que pagar más por su factura del agua.



“Nos jugamos miles de empleos porque el trasvase es clave para el Levante español y una herramienta fundamental para la provincia de Almería donde hay más de 23.000 hectáreas que dependen de que el agua del Tajo-Segura siga llegando a pleno rendimiento”, ha insistido.



Finalmente ha recordado que esta misma Proposición No de Ley que hoy se ha defendido en el Parlamento Andaluz la llevó el Partido Popular a las Cortes Valencianas donde obtuvo el respaldo del PSOE y ha lamentado que Susana Díaz y los diputados socialistas no la hayan apoyado a pesar de ser fundamental para el desarrollo de nuestra provincia.