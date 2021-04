El PSOE de la capital pide una "renovación" de cara a las autonómicas

jueves 22 de abril de 2021 , 15:11h

Indalecio Gutiérrez: “El PSOE andaluz tiene que renovar su proyecto político para volver a ilusionar a los ciudadanos”

Después de que lo hiciera la Agrupación Municipal Socialista de Almería, y la Ejecutiva provincial del PSOE, el secretario de Organización de la Agrupación Municipal Socialista de Almería, Indalecio Gutiérrez Salinas, explica los motivos de la petición ante la Comisión Ejecutiva Regional y Federal del PSOE de un proceso de primarias del que salga el próximo candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Hay recordar que Gutiérrez está en la línea del secretario general Pedro Sánchez, como la Agrupación Municipal, y quieren que Susana Díaz no sea la próxima candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, mientras que la Ejecutiva provincial, partidaria de la expresidenta, cree que aún no ha llegado le momento de iniciar este proceso.



El socialista de la capital dice que "Renovar el actual proyecto político del PSOE andaluz para volver a ilusionar a los ciudadanos" es la "premisa" de la Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Almería, reunida virtualmente en sesión ordinaria, para tomar la decisión de solicitar, tanto a la Comisión Ejecutiva Regional como a la Federal del PSOE, el inicio inmediato de un proceso de primarias del que salga el próximo candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía.



"Creemos que ha llegado el momento de realizar este proceso de primarias y de hacerlo cuanto antes”, explica Indalecio Gutiérrez Salinas, secretario de Organización de la Agrupación Municipal Socialista de Almería, la más numerosa de la provincia y también la primera de Almería en solicitar este proceso de primarias.



“Entendemos que el Partido Socialista en Andalucía tiene que renovar su proyecto político para volver a ilusionar a los ciudadanos y conseguir el mayor respaldo electoral que nos lleve a la presidencia de la Junta de Andalucía”, señala Gutiérrez Salinas, que argumenta también que “darle pronto a los militantes la capacidad de decidir a quién quieren como candidato o candidata, será un revulsivo para este partido, que le llevará de nuevo a recuperar el liderazgo político de Andalucía”.



Por otra parte, el secretario de organización de la Agrupación Municipal Socialista de Almería cree que es “imprescindible” que el candidato o candidata que salga elegido del proceso de primarias “tenga tiempo suficiente para explicar su proyecto”. “Eso no es posible, si las primarias se hacen muy cercanas en el tiempo a una próxima convocatoria electoral en Andalucía”, señala finalmente.