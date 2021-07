El PSOE denuncia actos vandálicos en el complejo deportivo Las Dunas

lunes 26 de julio de 2021

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Antonio Ruano y José Antonio Alfonso han denunciado la “discriminación bochornosa” a la que tiene sometido el alcalde de Almería al club de fútbol Atlético Cabo de Gata y el abandono prolongado de las instalaciones deportivas del barrio, especialmente el complejo deportivo Las Dunas. En las últimas semanas se han producido actos vandálicos repetidos en el tiempo y que comenzaron en el mes de septiembre de 2020, “sin que el equipo de Gobierno del PP haya querido atajar el problema”. El último episodio de este tipo tuvo lugar el pasado domingo, cuando fueron arrancadas las ventanas del ambigú. Los asaltos han producido también numerosos destrozos tanto en las oficinas como los vestuarios y se han producido robos de trofeos, cuadros, vestuario y material deportivo e informático.



Ruano ha señalado que el abandono de Cabo de Gata por parte del equipo de Gobierno del PP “es brutal” y a la falta de mantenimiento de zonas verdes y mobiliario urbano y los problemas de movilidad que sufre la barriada, se añade también el abandono del complejo deportivo Las Dunas. “Su apariencia es tercermundista y la renuncia del equipo de Gobierno a mantenerlo y ponerlo en valor ha provocado la situación actual, en la que se ha llegado al punto de sellar las puertas para que nadie tenga acceso”, ha denunciado el concejal socialista. En este sentido, señala que es “incomprensible” que el núcleo turístico por excelencia de la ciudad esté privado de sus principales instalaciones deportivas y que los niños del barrio “tengan que irse a Níjar para disputar sus entrenamientos y partidos porque el Ayuntamiento de Almería ha privado al club Atlético Cabo de Gata de sus instalaciones”.



Por su parte, Alfonso ha denunciado que estas instalaciones “les fueron requisadas a los equipos y entidades deportivas que disfrutaban de ellas, en los primeros momentos del estado de alarma, por parte equipo de Gobierno del Ayuntamiento que es el que tiene la obligación de proteger sus instalaciones y controlar el acceso y el uso de las mismas, ya que para eso ha hecho una licitación para el control de accesos y mantenimiento”. Así, se planteó expresamente qué colectivos disfrutarían de acceso libre y exento de cargo, incluidos todos los niños y niñas que participaran en las escuelas municipales, así como también se especificó quiénes disfrutarían de ellas previo pago de la correspondiente tasa. Igualmente se licitaron los espacios hosteleros y de gimnasios presentes en algunas de estas instalaciones.



En este punto, Alfonso ha subrayado que “teniendo, como tienen, en ejecución una licitación para la gestión de estas instalaciones, el hecho de no proteger alguna en concreto, como es el caso de esta, en el Cabo de Gata, puede conllevar la asignación de responsabilidades al equipo o al club que disfrutaba de esas instalaciones, aunque sea a costa de denigrar a los propios ciudadanos”.



En todo caso, se da la circunstancia de que “en otras instalaciones sí están muy interesados en que se desarrollen actividades sin límite para recaudar, aunque sean actividades desarrolladas por los clubes y entidades para los menores, como jornadas de captación o desarrollo de torneos”.



A juicio de los concejales socialistas, este es “un claro ejemplo del afán recaudatorio de este equipo de Gobierno y de su alcalde al frente, ya que solo están pendientes de acudir a la foto inicial o de clausura de cualquier actividad, sin hacer una verdadera labor pedagógica y sin fomentar el deporte de base”. “Ese es el concepto de apoyo al deporte y de apoyo a la juventud de este alcalde”, han indicado.



Los socialistas no comprenden por qué el complejo deportivo Las Dunas de Cabo de Gata tiene un tratamiento “distinto al resto de complejos de la ciudad”, tampoco que se esté permitiendo que se agraven los problemas que ya venía sufriendo en los últimos años y, mucho menos, que el alcalde de Almería y el concejal de Deportes no hayan visitado la zona para evaluar la situación y tomar las decisiones que sean necesarias para “devolver la dignidad a las instalaciones deportivas y apostar por los jóvenes del barrio”. Según denuncian los socialistas, el equipo de Gobierno del PP ha mentido en la última semana, “ofreciendo a la opinión pública una imagen distinta a la verdadera, al utilizar fotografías sacadas de redes sociales y sin querer conocer la triste realidad en la que está inmerso el club más importante del barrio”. En concreto, han señalado como ejemplo de este falseamiento que desde el equipo de Gobierno del PP se haya afirmado que se ha repuesto el césped del campo y se han sustituido todos los cristales de la pista de pádel, “siendo esto mentira, ya que el césped artificial sigue siendo el mismo que sufrió los daños de la DANA de septiembre de 2019”.