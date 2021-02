El PSOE copia a Andalucía X Sí y pide ahora retirar símbolos falangistas del Parlamento

jueves 18 de febrero de 2021 , 15:23h

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una petición a la Presidencia y a la Mesa del Parlamento de Andalucía para que “con la máxima urgencia sean retirados todos y cada uno de los símbolos y banderas fascistas de las instalaciones y despachos de la sede institucional”. Atentan contra el padre de la Patria andaluza, Blas Infante, e incumplen la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática”.

Esta petición llega después de que Andalucía X Sí lo hiciera dos días antes con la misma argumentación. Sorprende que los socialistas, siendo una formación parlamentaria, no se enterara hasta la denuncia de Andalucía X Sí de que la parlamentaria no adscrita Luz Belinda Rodriguez (ex de Vox por Almeria) lleva un año luciendo las pegatinas de CAFE, y que lleva meses con la bandera de Falange en el espacio común que tiene asignado para su actividad y que comparte con los miembros expulsados de Adelante Andalucía.

👉 #AxSí 🇳🇬 exige retirada de Falange del Parlamento Andaluz y ⛔ prohibir símbolos de los asesinos de Blas Infante, Lorca y tantos andaluces.

📣 #AxSí "El fascismo se ha instalado en las instituciones andaluzas"#NoAlFascismo #AxSí #LaFuerzaDelAndalucismo #EsNecesarioEsAhora. pic.twitter.com/p2E3esccFr — AndalucíaxSÍ (@AndaluciaxSi) February 17, 2021

El portavoz de Cultura y Patrimonio Histórico del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Fernández, ha reprochado al consejero de la Presidencia que consientan que “en un despacho del Parlamento esté la bandera de los asesinos de Lorca y Blas Infante”, así como que hayan cerrado la sala de homenaje a los represaliados en la Casa de la Alegría de Blas Infante desde el pasado mes de octubre, “acciones que su gobierno realiza solo para satisfacer a quienes le han permitido llegar al gobierno”.

“La normalidad a la que alude el consejero Bendodo es la de blanquear a la ultraderecha y permitir continuas agresiones a la figura del padre de la patria andaluza”, ha espetado Fernández, quien ha puesto de manifiesto que al gobierno de la Junta “le molesta los audios con las barbaridades de Queipo de Llano. El cierre no es una cuestión sanitaria por la pandemia –como ha indicado el consejero-, puesto que los dólmenes de Antequera se visitan con un espacio menor y con medidas adecuadas”. Con el cierre de los audiovisuales, añadió, “amputan una pieza fundamental para conocer la figura de Blas Infante, y están obviando que se trata de un contenido protegido como Lugar de Memoria Histórica y Democrática”.